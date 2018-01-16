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Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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Гари Невилл: «Моуриньо с радостью обменял бы Мхитаряна на Санчеса»

сегодня, 09:18

Футбольный эксперт Гари Невилл полагает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не раздумывая расстался бы с полузащитником Генрихом Мхитаряном ради подписания нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

«Самый яркий признак того, что МЮ работает над переходом Санчеса - Мхитарян не играет, он не в составе, а Моуриньо и рад добровольно сообщить об этом прессе. Я думаю, он с радостью включил бы Генриха в любую сделку по Санчесу. Мхитарян - талантливый игрок, но нужно быть еще более талантливым. У него были некоторые вспышки, но потом футболист потух.

Кажется, „Сити“ перестал вести борьбу за Санчеса, хотя еще вчера утром я был уверен, что они подпишут его. Мне до сих пор не верится, что они выбыли из гонки. Теперь включился „Челси“, в ближайшие пару дней будет интересно».

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Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 10:36
Конечно потому что Санчес лучше
Элдор Тухтабоев
Элдор Тухтабоев ответил Остапчук 67
сегодня в 10:30
Остапчук 67:
Мхитарян профессионал, он может заиграть в любой команде, был бы тренер.
Но точно не у нас, ибо наш тренер ноль лучше предложите ему какого нибудь молодого лет 16 точно санчеса обменяет еще и озила на сдачу отдаст
Artuom
Artuom ответил Остапчук 67
сегодня в 10:23
Остапчук 67:
Мхитарян профессионал, он может заиграть в любой команде, был бы тренер.
Только долго вливается в коллектив. В БД тоже им поначалу многие были недовольны, первый сезон слабо провёл помню. Но когда разыгрался... был одним из лучших в лиге.
Emilan__
Emilan__ ответил артём осипов
сегодня в 09:57
Зря жене дал пояс, теперь она буде 2ым Халком
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:26
Мхитарян профессионал, он может заиграть в любой команде, был бы тренер.
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