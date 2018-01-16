Гари Невилл: «Моуриньо с радостью обменял бы Мхитаряна на Санчеса»

Футбольный эксперт Гари Невилл полагает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не раздумывая расстался бы с полузащитником Генрихом Мхитаряном ради подписания нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

«Самый яркий признак того, что МЮ работает над переходом Санчеса - Мхитарян не играет, он не в составе, а Моуриньо и рад добровольно сообщить об этом прессе. Я думаю, он с радостью включил бы Генриха в любую сделку по Санчесу. Мхитарян - талантливый игрок, но нужно быть еще более талантливым. У него были некоторые вспышки, но потом футболист потух.

Кажется, „Сити“ перестал вести борьбу за Санчеса, хотя еще вчера утром я был уверен, что они подпишут его. Мне до сих пор не верится, что они выбыли из гонки. Теперь включился „Челси“, в ближайшие пару дней будет интересно».