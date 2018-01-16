Каррагер: «Переход в МЮ Санчеса сулит неприятности Марсьялю»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что потенциальный переход в «Манчестер Юнайтед» нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса усложнит жизнь игроку «красных дьяволов» Антони Марсьялю:

«Люди часто говорят, что ждут от Марсьяля большего, ведь он действительно талантлив.

Так вот, для Антони новости о возможном приходе в команду Санчеса, может, и не конец, в МЮ он останется, но ему будет очень тяжело, если это случится.

От Марсьяля ждали, что он станет одним из лучших в мире. Этого не случилось, и, похоже, терпение Жозе Моуриньо на исходе. Поэтому он и хочет подписать Санчеса. От Марсьяля он ждет большего».