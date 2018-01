Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр»

«Чикаго Файр» активировал опцию продления контракта с полузащитником Бастианом Швайнштайгером. Именитый немецкий футболист проведет в американском клубе еще один год.

«Очень рад продлить контракт с „Чикаго Файр“ и продолжить работу, которую мы начали в 2017-м. Прошлый год стал особенным для моей карьеры, но он показался незаконченным без трофея», - отметил хавбек.

Напомним, что Швайнштайгер в марте 2017 года перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Чикаго Файр». С тех пор провел 24 матча в чемпионате США, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Ready for year ✌️ in Chicago @BSchweinsteiger is officially 🔙 in 2018 💪:https://t.co/Yhm6W8GslM#cf97 pic.twitter.com/CjvPNr3Ari