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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр»

сегодня, 08:47

«Чикаго Файр» активировал опцию продления контракта с полузащитником Бастианом Швайнштайгером. Именитый немецкий футболист проведет в американском клубе еще один год.

«Очень рад продлить контракт с „Чикаго Файр“ и продолжить работу, которую мы начали в 2017-м. Прошлый год стал особенным для моей карьеры, но он показался незаконченным без трофея», - отметил хавбек.

Напомним, что Швайнштайгер в марте 2017 года перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Чикаго Файр». С тех пор провел 24 матча в чемпионате США, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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Kumertau
Kumertau ответил ДАША Д
сегодня в 09:13
ДАША Д:
МЛС - чемпионат попроще АПЛ. После АПЛ там отдыхаешь.
там то как раз он в основном отдыхал...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:01
МЛС - чемпионат попроще АПЛ. После АПЛ там отдыхаешь.
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