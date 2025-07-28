«Кайрат» Алматы – КуПС: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» Алматы – КуПС, который состоится 29 июля 2025 года.

«Кайрат» Алматы

К сожалению для большинства болельщиков из Казахстана, команда проиграла первый матч с разницей в два мяча, хотя эксперты и букмекеры до сих пор верят в «Кайрат». Коллектив играет на своем поле, а соперника ждет длинный перелет, который может повлиять на их свежесть. Хозяева с первых минут постараются надавить на оппонента и если забьют первыми, то интрига в это противостояние обязательно вернется.

26 июля «Кайрат» Алматы обыграл на выезде «Тобол» (3:1), а 22 числа уступил в Лиге чемпионов в игре с КуПС (0:2).

КуПС

Клуб из Финляндии приятно удивил в первой игре своих болельщиков и многих экспертов, ведь победа в два мяча является очень комфортным счетом перед ответной встречей. Тем не менее, гостям очень рано расслабляться, ведь «Кайрат» еще не сдался и будет использовать все «козыри», играя на своем поле, пытаясь как можно быстрее сравнять счет по сумме двух поединков.

22 июня КуПС обыграл на своем поле «Кайрат» Алматы (2:0), а 19 числа разошелся миром с ВПС (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кайрат» Алматы – 1.45

Ничья – 4.5

Победит КуПС – 7.4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

«Кайрат» Алматы проиграл всего один поединок из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча КуПС на выезде завершились ничьей в основное время

Четыре из семи последних матчей «Кайрата» завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. Предполагаем, что «Кайрат» будет владеть огромным преимуществом и выиграет эту встречу, но хватит ли этого, чтобы пройти дальше, останется загадкой.