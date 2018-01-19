Де Хеа: «Не думаю, что сейчас то время, когда нужно говорить о контрактах»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа пока не видит нужды в обсуждении темы продления контракта с «манкунианцами»:

«Не думаю, что пришло время вести разговоры о своём будущем. Сейчас не самый подходящий момент для обсуждения контрактов. До конца сезона нам предстоит сыграть ещё много матчей. Игра с „Бернли“ – вот, о чём нам нужно думать в первую очередь».

Напомним, руководство и тренерский штаб МЮ опасаются, что испанский голкипер может уйти в «Реал», и готово значительно улучшить условия его контракта.