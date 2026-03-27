Сборная Италии рискует репутацией. Финал отбора ЧМ-2026 опасен для фаворитов

1774631084

сегодня, 20:04

Разыграют четыре путевки.

Сорок четыре сборные готовятся к финальной части чемпионата мира. Ещё шестнадцать команд вчера начали борьбу за последние путевки от Европы. Сборные, которые удачно выступили в Лиге наций, встретили команды, занявшие вторые места в группах обычного отбора. Участники разбиты на четверки, по одному матчу на каждой стадии. Полуфиналы сыграли вчера, восемь сборных завершили борьбу за выход на ЧМ -2026. Осталось восемь национальных команд, каждая из которых вызывает живой интерес. Сильнее всех выделяются итальянцы.

Италия может пропустить третий мундиаль подряд

Гаттузо шутил в разговоре с бывшим напарником и тоже чемпионом мира Фабио Каннаваро на тему отбора к ЧМ -2026. Новый тренер сборной Узбекистана спокойно ждёт исторического старта на турнире, а вот сборная Италии рискует репутацией. Иногда команды из больших футбольных стран пропускают чемпионаты мира. Итальянцы не англичане – в их истории больше побед сборной, но «Скуадра Адзурра» повторила горький опыт «Трёх львов». Британцы пропустили ЧМ -1974 и ЧМ -1978, хотя в то время у них хватало сильных игроков. Классно играл не только Кевин Киган – двукратный обладатель «Золотого мяча».

Сборная Италии давно не принимала в ряды обладателя этой награды, со времен Каннаваро. Зато была победа на Евро-2020 – турнире, который перенесли на год. После этого сборная Италии умудрилась вылететь из отбора к ЧМ -2022 от Северной Македонии. Впрочем, в финале могли проиграть мощным португальцам с Роналду. А на ЧМ -2018 сборная Италии не попала, когда уступила в стыках команде Швеции. Гаттузо понимает, что третий прокол подряд не простят. Даже на ЧМ -2014 сборную Италии кусал не только Луис Суарес. Вместе с Англией итальянцы не вышли из группы, которую выиграла команда Коста-Рики.

Прошло двенадцать лет. Италия не имеет права откладывать поездку на мундиаль ещё на четыре года. Гаттузо и Буффон – Джанлуиджи является спортивным директором сборных, понимают важность момента. Тренер команды выбрал Бергамо для матча против Северной Ирландии, чтобы местные фанаты поддержали коллектив с Доннаруммой и Тонали. У команды Италии схема «3-5-2». Есть широкая породистая дуга из латералей и тройки защитников при выходе в атаку. Вот только нет сильной «десятки». Нет ни нового Пирло в глубине – Тонали играет иначе, ни нового Тотти – Кин по структуре ближе к инсайдам.

Зато Мойзе в очередной раз выручил итальянцев. Впервые со времен Сальваторе Скилаччи футболист сборной Италии забил в пяти матчах подряд. Такой серии не было 34 года, хотя против Северной Ирландии пришлось попотеть. Тонали и Кин отличились во втором тайме. Итальянцы пока очень медленные, хотя структурно есть прогресс. Команда с неплохим составом должна пройти на ЧМ -2026, но есть последняя преграда – агрессивная команда Боснии и Герцеговины. Они прошли по пенальти валлийцев. Джеко до сих пор играет за сборную. Бывшему форварду «Ромы» и «Интера» знакомы методы итальянцев.

Дьёкереш превзошел Ибрагимовича, Роналду и Мбаппе

Виктор стал первым в истории футболистом, который сделал хет-трик в ворота сборной Украины. У форварда сборной Швеции теперь есть достижение, которого нет у обладателей «Золотых мячей» Роналду, Бензема, Зидана и Оуэна, хотя все они играли против украинцев. Прекрасные центральные форварды, вроде Ибрагимовича, Мбаппе, Рауля, Руни, Дель Пьеро, Левандовского и Кейна, тоже не забивали украинцам трижды. На день рождения тренера Артеты шведский форвард «Арсенала» сделал специалисту ироничный «подарок»: хет-трик в национальной команде, а не в футболке «канониров», о чём мечтает Микель.

У сборной Швеции появился сильный тренер, бывший наставник «Челси» Грэм Поттер. Англичанин подписал контракт до 2030 года. Менеджер планирует перестроить команду, которая пропустила ЧМ -2022. Шведам было сложно в обычном отборе зоны УЕФА , заняли последнее место в группе с Швейцарией, Косово и Словенией. Пришлось пользоваться лазейкой от УЕФА – плей-офф по результатам Лиги наций. Подопечным Поттера повезло. Наставник сборной Украины Ребров слабо подготовил команду к поединку против крепкого, но далекого от идеальных кондиций соперника. Шведам подарили легкую победу.

Защита голкипера «Бенфики» Трубина трещала по швам. В отличие от матча против «Реала» в Лиге чемпионов, в ворота шведов вратарь команды Моуриньо не забивал. Защитник ПСЖ Забарный допустил несколько явных результативных ошибок. Дьёкереш без проблем реализовал свои моменты. Виктор после скомканного и сложного дебюта в «Арсенале» вернулся к голевым действиям. По системе «гол плюс пас» с начала года у шведа 11 баллов. Теперь сборной Швеции надо остановить команду Польши. Финал будет сложным, Левандовски забил албанцам и постарается огорчить финального соперника в тяжелейшем отборе.

Косовары мечтают повторить успех сборной Узбекистана

На чемпионате мира сыграет 48 команд. Для сборных Узбекистана, Иордании и Кюрасао мундиаль станет первым в их футбольной истории. Четвертым дебютантом может стать команда из Косово, ведь они вышли в финал сложного отбора, где сыграют против сборной Турции. Фаворит будущего матча в полуфинале обыграл старого знакомого Мирчу Луческу. Команда Румынии не смогла воспользоваться знаниями главного тренера о его бывшей команде. Турцию теперь тренирует Винченцо Монтелла, но его ждёт увольнение, если команда с Гюлером, Челиком и Йылдызом вылетит от крепкой, но скромной сборной Косово.

Все восемь участников финальных матчей – интересные сборные. Немало проблемных команд с футбольной историей, как у поляков и шведов. Но есть дерзкие парни из Косово. В их составе футболисты из чемпионатов Турции и Италии, а на бровке бывший тренер сборной Австрии Франко Фода. Туркам стоит опасаться соперника. Впрочем, даже сборная Польши, невзирая на все многочисленные проблемы и на успешную игру Швеции против Украины, может удивить. Все финалы сыграют 31 марта. Достаточно допустить одну результативную ошибку в защите – повторишь опыт сборной Италии против македонцев.

Чехи и датчане тоже переживают о будущем. Формальным фаворитом их финала является сборная Дании. Хотя они уступили Шотландии в группе, как чехи – хорватам, у северян больше успешного опыта в последние годы, чем у славян. Но чешский футбол медленно возвращается. На клубном уровне есть прогресс по работе с молодыми игроками, а в национальной команде мало звезд, зато много бойцов. Чехи двадцатилетней давности с Чехом, Недведом, Росицки и Барошем были намного сильнее, но и сборная Дании прошла свой пик. У чехов будет шанс в домашнем финале. Быть дикой борьбе за четыре путевки.