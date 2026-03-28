Кисляк — о победе над Никарагуа: «Попробуйте сами выйти на поле»

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк прокомментировал победу национальной команды над сборной Никарагуа (3:1).
Эмоции от победы самые приятные — рад, что победили. Всегда приятно играть на таком стадионе, поддержка на матче была великолепной. Честно, уровень Никарагуа меня удивил, ожидал менее конкурентоспособного соперника.
Тем, кто ожидал разгрома в этом матче, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их. Все смотрят на рейтинги, но сейчас нет слабых сборных. Все умеют играть в футбол.
Слава затмила талант?
Скорее, наша Сборная не относится к сильным, потому что есть такие игруны, которые, до сих пор, думают, что есть сильные и слабые... И есть заведомо возможный результат...
Можно представить, с какими дрожащими ногами и потухшим взглядом выходили бы наши витязи на условный матч с Германией...
Герой выискался. Играет по среднеевропейский меркам ни шатко не валко, да ещё и кичится, какой он кРутой.
Глупого щегла напоминает.
