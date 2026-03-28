Товарищеские матчи. Сборные 2026

Кисляк — о победе над Никарагуа: «Попробуйте сами выйти на поле»

сегодня, 17:44
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 1Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуаМатч завершен

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк прокомментировал победу национальной команды над сборной Никарагуа (3:1).

Эмоции от победы самые приятные — рад, что победили. Всегда приятно играть на таком стадионе, поддержка на матче была великолепной. Честно, уровень Никарагуа меня удивил, ожидал менее конкурентоспособного соперника.

Тем, кто ожидал разгрома в этом матче, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их. Все смотрят на рейтинги, но сейчас нет слабых сборных. Все умеют играть в футбол.

Кисляк назвал главную причину игрового спада ЦСКА после зимней паузы
Сегодня, 16:09
Губерниев раскритиковал слова Карпина о неуступчивости сборной Никарагуа
Сегодня, 15:20
Колосков: «Проблемы нашей сборной в том, что на поле нет команды»
Сегодня, 14:14
Тюкавин: «В матче с Никарагуа была лёгкая недооценка соперника»
Сегодня, 10:52
Карпин считает, что в отборах будет хватать сборных уровня Никарагуа
Сегодня, 00:13
Овчинников рассказал о принципах, которым следует при назначении в клуб
Вчера, 17:31
NbKA555
сегодня в 18:19
Рано звезду поймал.Что за агрессия.Всегда болелы недовольны были,есть и будут.Где сдерженность то?Когда молчишь,смотришься умнее говорят.Потому что не вылазиет из тебя то,что вылазить не должно.Спортсмены люди медийные,без смирения тяжко.Молодость,лишь бы дальше хуже не было.Всем добра!
3m3hwc454gt3
сегодня в 18:13
Наглеет пацан в 20 лет.... если ты получаешь зарплату , то будь добр ее отрабатывать на 100%... а так иди с миром из футбола...
Байкал-38
сегодня в 18:12
Что то Кисляк стал много ртом работать, а не ногами.
Слава затмила талант?
5ef66neb5az5
сегодня в 18:06
Германия сейчас не впечатляет. Хотя да, от одной только униформы Маншафт у "витязей" приспустились бы штанишки...
particular
сегодня в 18:01
"...сейчас нет слабых сборных..."
Скорее, наша Сборная не относится к сильным, потому что есть такие игруны, которые, до сих пор, думают, что есть сильные и слабые... И есть заведомо возможный результат...
Можно представить, с какими дрожащими ногами и потухшим взглядом выходили бы наши витязи на условный матч с Германией...
Alex_67
сегодня в 17:59
Никак парень взял пример с капитана ЦСКА?.. Акинфеев на презентации автобиографической книги советовал любителям футбола купить ее и прочитать, чтобы думать своими мозгами, Кисляк пошёл дальше — он предлагает нам самим выходить играть. А ведь он считает себя умным человеком. Вероятно, так думаю не только я один..
8vf5k5jyra72
сегодня в 17:50, ред.
Загоните Кисляка в шахту, где антрацит добывают. Сдается мне его оттуда через пару минут подымут с полными-приполными штанами...
Герой выискался. Играет по среднеевропейский меркам ни шатко не валко, да ещё и кичится, какой он кРутой.

Глупого щегла напоминает.
25процентный клоун
сегодня в 17:49
Тем кто ожидал.... уже всё сказал Андрей Аршавин
