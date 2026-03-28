Талант «Реала», имеющий гражданство Марокко, мечтает сыграть за Испанию

сегодня, 18:42

Полузащитник мадридского «Реала» Тьяго Питарч заявил, что мечтает сыграть за основную сборную Испании.

18-летний хавбек считается одним из главных талантов испанского футбола на данный момент, а также является ключевой фигурой в сборной U-19.

Питарч родился в Фуэнлабраде, однако также имеет марокканское гражданство, так как его дедушка родом из Эль-Хосеймы.

Все комментарии
Drosmo
Drosmo ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:14
Питарч, кстати, не смотря на то что имеет гражданство Марокко, с Африкой не имеет практически ничего общего. Его дед был испанским беженцем в Марокко. Да и по самому парню видно, что он европейской внешности. Так же как и Браим Диас, то же хоть по паспорту и марокканец, но на вид полностью бледнолицый. Чего не скажешь о Ямале, тут сразу видно, чистый испанец))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:14
Маруан Феллайни возглавит одну из европейских стран в 2050м?)
shur
сегодня в 19:00, ред.
...Сборная одной из команд Европы - 2050 года...!!!
Байкал-38
сегодня в 18:54, ред.
Лет так черед 15-20 все европейские сборные будут состоять в основном из выходцев африканских стран.
К примеру сборная Франции уже сегодня на 90% состоит из таких выходцев.
То ли ещё будет.
Гость
