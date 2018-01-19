«Спартак» интересуется Беляевым из-за травмы Джикии

«Спартак» рассматривает возможность приобретения защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева из-за травмы Георгия Джикии.

По данным СМИ, «красно-белые» срочно начали искать нового центрбека. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера присматривается к бразильцу Лукасу Вериссимо, а также сербу Николе Максимовичу. Кроме того, «Спартак» заинтересован и в покупке российского центрального защитника Беляева, которым клуб интересовался еще прошлым летом.

В текущем сезоне на счету Беляева 18 матчей в РФПЛ, в которых он забил 1 гол и получил 3 желтых карточки.