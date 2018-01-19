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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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«Спартак» интересуется Беляевым из-за травмы Джикии

сегодня, 12:21

«Спартак» рассматривает возможность приобретения защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева из-за травмы Георгия Джикии.

По данным СМИ, «красно-белые» срочно начали искать нового центрбека. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера присматривается к бразильцу Лукасу Вериссимо, а также сербу Николе Максимовичу. Кроме того, «Спартак» заинтересован и в покупке российского центрального защитника Беляева, которым клуб интересовался еще прошлым летом.

В текущем сезоне на счету Беляева 18 матчей в РФПЛ, в которых он забил 1 гол и получил 3 желтых карточки.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил Литейный 4
сегодня в 18:32
Литейный 4:
И будет вместо дыры в обороне, ДЫРИЩА! Ахахаахах!
И будет вместо дыры в обороне, ДЫРИИИИИИЩА!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 17:57
    Палыч82
    Палыч82 ответил makkie
    сегодня в 16:54
    makkie:
    Ну да-ну да, Риафан тот еще источниГ :) Какой Беляев еще? Сейчас отличный шанс у Кутепова, который играл образцово первую часть прошлого сезона.
    Все равно недостаточное количество центр. защитников для глубины состава и конкуренции
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 16:04
    Ослабляют подшефный клуб...
    Bekelman55
    Bekelman55
    сегодня в 15:36
    защитников что ли мало? Таски. Кутепов и Боккетти. Этого мало?!
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 13:57
    Воспитанник РЖД!))
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 13:56
    Klasse
    Ее зовут Джамиля, она туркменская хохлушка)
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 13:52
    "И будет вместо дыры в обороне, ДЫРИЩА! Ахахаахах!"

    Извините, а вы давно мужскими дырами интересуетесь?
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 13:50
    Ооо, Беланов артиллерист, пушечник-фаворит Орудия Молло))
    Klasse
    Klasse ответил Беланов
    сегодня в 13:48
    Беланов:
    До сих пор не можешь забыть "пушку Молло"? Позвони ему уже, не держи это в себе
      Klasse
      Klasse ответил Беланов
      сегодня в 13:48
      Беланов:
      До сих пор не можешь забыть "пушку Молло"? Позвони ему уже, не держи это в себе
        Беланов
        Беланов ответил spartach n1
        сегодня в 13:35
        spartach n1:
        От чего так фанаты Молло приуныли ?))
        До сих пор не можешь забыть "пушку Молло"? Позвони ему уже, не держи это в себе
        Алексей Буренин
        Алексей Буренин
        сегодня в 13:33
        Да теперь им нужен защитник срочно
        korn3512
        korn3512
        сегодня в 13:26
        БелановА харэ прятатся за игнором, выползай поговорим, обижать не буду, железно!!))
        korn3512
        korn3512
        сегодня в 13:19
          MIKITA463295
          MIKITA463295
          сегодня в 13:16
          Если есть возможность пусть берут,лишним в команде не будет ...
          mikysss
          mikysss ответил Ходячий по граблям
          сегодня в 13:11
          Ходячий по граблям:
          Больше Спартака в первой части чемпионате пропускали только СКА и Тосно. Во второй Спартак выбьются в лидеры по пропущенным!
            Ruslan Volkov
            Ruslan Volkov ответил blitz
            сегодня в 13:10
            А ваш тренер щас готов сбежать от вас,боится ваших бакланов
            hfcrfn
            hfcrfn
            сегодня в 13:09
            Гарая надо брать, ну или Пике.
            Другие на фоне Джикии как-то не очень смотрятся.
            Ходячий по граблям
            Ходячий по граблям ответил Литейный 4
            сегодня в 13:09
            Литейный 4:
            И будет вместо дыры в обороне, ДЫРИЩА! Ахахаахах!
            Больше Спартака в первой части чемпионате пропускали только СКА и Тосно. Во второй Спартак выбьются в лидеры по пропущенным!
            Ruslan Volkov
            Ruslan Volkov ответил Тага Дага
            сегодня в 13:08
            Еще Вериссимо теперь есть
            Ruslan Volkov
            Ruslan Volkov ответил time out
            сегодня в 13:07
            Они могут писать только чушь а купить их клуб уже нет,они же диванные воины и побеждают во сне спартак,а они никак нехотят верить что проиграли нам 2 раза подряд,их папа Гинер скоро кинет их
            Ruslan Volkov
            Ruslan Volkov
            сегодня в 13:05
            Вериссимо взяли уже,хорошо если взяли бы еще Максимовича
            time out
            time out ответил Красно Синий воин
            сегодня в 13:04
            Красно Синий воин:
            Все деньги ушли на чемпионство - первое и последнее за 16 лет!
            У Федуна денег хватит конюшню купить и расформировать, а вот Гинер потратил все свои деньги на предыдущие липовые чемпионства, не стало денег и уже пятые, но и это еще не ваше место, Уфа вас подвинет куда-нибудь ниже.
            blitz
            blitz ответил Тага Дага
            сегодня в 13:03
            Тага Дага:
            У Спартака лучший состав...не как в зените. ..состав на две команды, а играет одна команла.
            Смотри такое не расскажи команде Марибор и Ливерпуль, засмеют.
            Беланов
            Беланов
            сегодня в 13:03
            Федун конкурента ослабляет
            Остапчук 67
            Остапчук 67
            сегодня в 13:01
            Конебакланы волнуются, хотят, чтобы в "Спартаке" играли только сильные футболисты.
            time out
            time out ответил cska plus
            сегодня в 12:59
            cska plus:
            А Беляеву хрюшатник совсем неинтересен.
            Он спит и во сне только конюшню видит, мечта всей жизни.
            ошалевший
            ошалевший ответил Литейный 4
            сегодня в 12:55
            Литейный 4:
            И будет вместо дыры в обороне, ДЫРИЩА! Ахахаахах!
            100 млн-ое нападение сожрал просто на баклан арене
            Узб@гоеный
            Узб@гоеный
            сегодня в 12:55
            А не было бы лимита. Красно белые были бы черными!
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