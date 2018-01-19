Марков: «Я не видел смысла в том, чтобы переходить в „Зенит“ и сидеть на скамейке»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.45 3.65 1.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.45 4.55 7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.11 9.5 19.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер Фонбет 2.9 3.5 2.35
  • Главные новости
  • Все новости
09:04
Манчини может возглавить сборную Австралии, но лишь на время чемпионата мира5
00:40
«Марсель» дважды расписался в воротах «Кана»8
00:24
Дортмундская «Боруссия» упустила шанс выйти на второе место в Бундеслиге9
23:26
«Спартак» присмотрел ещё одного защитника в Бразилии38
22:31
«Барселона» сохранила 7-й номер для Гризманна30
09:42
Кэмпбелл: «Я бы приехал тренировать в Италию»0
09:29
В Сети появилось фото третьей формы «Арсенала» на следующий сезон1
08:52
Игрок сборной Бельгии - в списке трансферных интересов «Челси»0
08:38
Цорк: «У „Боруссии“ нет конкретных предложений по Обамеянгу, мы на него рассчитываем»2
08:27
36-летний Барцальи останется в «Ювентусе» ещё на год2
08:18
Видаль покинет «Баварию» летом2
08:01
Халк: «Буду стараться, чтобы получить шанс вернуться в сборную и сыграть на ЧМ в России»8
07:42
ПСЖ в будущем планирует переманить к себе Гвардиолу3
07:04
Дайч: «Зарплата Санчеса? Посмотрите на гонорар актёра, сыгравшего Гарри Поттера»11
06:44
Итальянские гранды нацелились на 20-летнего защитника сборной Мексики0
06:19
«Ливерпуль» готов предложить «Реалу» € 100 млн за Бэйла8
05:57
Хайнкес рассказал о состоянии Левандовски и Хуммельса1
05:41
«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения Роналду из-за покупки Санчеса5
05:21
СПАЛ приобрёл полузащитника «Партизана» Эвертона0
04:58
Шюррле: «Очень досадно, что „Боруссия“ сегодня не победила»4
04:25
Куртуа получил травму и не сыграет с «Брайтоном»3
03:53
Моуриньо: «Будем рады, если Кэррик войдёт в тренерский штаб по окончании сезона»1
03:24
Джеко и Эмерсон готовы перейти в «Челси»3
03:06
Наставник «Марселя» назвал своего игрока идиотом за падение в штрафной «Кана»3
02:42
«Беневенто» взял в аренду полузащитника «Антальяспора»1

Марков: «Я не видел смысла в том, чтобы переходить в „Зенит“ и сидеть на скамейке»

вчера, 23:58

Новобранец «Динамо» Евгений Марков объяснил, почему предпочел переход в стан «бело-голубых» трансферу в «Зенит»:

«Подкупило, что главный тренер „Динамо“ (Дмитрий Хохлов) проявил ко мне такой стойкий интерес. Это очень важно, чтобы именно наставник на тебя рассчитывал, а не только руководство клуба.

Звонки были и от других тренеров клубов РФПЛ, но фамилии я называть не стану. Они даже в прессе не фигурировали.

Почему отказал „Зениту“? А зачем мне сейчас идти в „Зенит“? Там есть нападающие. Их много, и они квалифицированные. И я не видел смысла переходить туда и сидеть на скамейке. У меня хватает примеров игроков, которые переходили в „Зенит“ и фактически переставали там выходить на поле. Пашка Могилевец находился на пике формы в „Рубине“. Оказался в Питере и многое потерял – в игровом тонусе и физических кондициях... Не хочу повторять ошибок своих друзей. Моя цель – играть, часто выходить на поле».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Уберите Фернандеша – и будет другой „Локомотив“. Сейчас это лучший игрок РФПЛ»
Сегодня, 02:04 20
Марков: «Мне кажется, Смолов тоже понимает, что „Зенит“ – не лучший для него выбор»
Сегодня, 01:39 14
Джикия: «Скоро вернусь, и всё будет хорошо»
Вчера, 22:54 27
Новый лимит - старая глупость
Вчера, 22:45Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненависти12
Владислав Игнатьев: «Пока я готов процентов на 60»
Вчера, 22:21 1
Орещук: «На 99.9% Рауш будет в „Динамо“, но не скажу, является ли он усилением для клуба»
Вчера, 19:17 4
Обсудить
Все комментарии
PITER_1
PITER_1
сегодня в 09:16
    Александр Уваров
    Александр Уваров
    сегодня в 08:41
    это заявка в книгу рекордов гиннеса!!!
    leopit
    leopit
    сегодня в 08:41
    Глупышка....В ФНЛ УМА добавят!
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:44
    следовало бы сделать общую рассылку данного текста всем молодым футболистам!
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 05:57
    Парень с головой, судя по-всему. В отличие от Заболотного.
    antant1
    antant1
    сегодня в 05:14
    Молодец, удачи тебе!
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    сегодня в 02:22
    ...любит футбол , а не себя в футболе ....молодец !
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 02:17
    И умные ребята есть в России.
    Продажные поднадоели как-то.
    Wolf77785
    Wolf77785
    сегодня в 01:58
    Ну и играй в фнл)
    Charismatic
    Charismatic
    сегодня в 01:53
    Мало миллионов евриков предложили?
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 01:14
    Я не видел смысла в том, чтобы переходить в „Зенит“. Вот тут можно и точку поставить.
    nikolah
    nikolah
    сегодня в 00:48
    ну и верно,а так динамикам поможешь
    parallels
    parallels ответил Поц
    сегодня в 00:35
    Поц:
    У бомжей на лавку может сесть любой. Никакой логики в покупке тренеров и игроков в Газпроме нет. И первого места нет и не будет. Аминь.
      Поц
      Поц ответил parallels
      сегодня в 00:31
      parallels:
      ну что, всё верно. зачем нам марков, когда на подходе минимум смолов. первый точно на лавку сел бы.
      У бомжей на лавку может сесть любой. Никакой логики в покупке тренеров и игроков в Газпроме нет. И первого места нет и не будет. Аминь.
      LAISMEN
      LAISMEN
      сегодня в 00:22
      УВАЖАЮ ТАКОГО СКЛАДА ФУТБОЛИСТОВ КОТОРЫЕ НЕ ИЩУТ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ
      ziborock
      ziborock
      сегодня в 00:17
      Есть еще здравомыслящие люди на поле!
      cska.78
      cska.78
      сегодня в 00:16
      Можно только удачи пожелать!
      LAISMEN
      LAISMEN
      сегодня в 00:16
      Деньги не ГЛАВНОЕ ОДНАКО....МОЛОДЕЦ
      drug01
      drug01
      сегодня в 00:07
      Правильно сделал лучше играть,чем сидеть в запасе!
      За адекватность
      За адекватность ответил Bekelman55
      сегодня в 00:05
      Bekelman55:
      а он еще и неглупый совсем парень то. Играть хочет. Это главное!
      Видимо у Заболотного смысл поболее был,
      vka1970
      vka1970
      сегодня в 00:05
      До чего же умный и практичный парень.Не стал ловить журавля, а сразу хапнул синицу и уверен на все сто, что не прогадал. Дзюбаааааааааа, учись у молодого поколения !!!!!!
      parallels
      parallels
      сегодня в 00:02
      ну что, всё верно. зачем нам марков, когда на подходе минимум смолов. первый точно на лавку сел бы.
      Kerri
      Kerri
      сегодня в 00:00
      Ну и правильно!
      Bekelman55
      Bekelman55
      вчера в 23:59
      а он еще и неглупый совсем парень то. Играть хочет. Это главное!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100