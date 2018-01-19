Марков: «Я не видел смысла в том, чтобы переходить в „Зенит“ и сидеть на скамейке»

Новобранец «Динамо» Евгений Марков объяснил, почему предпочел переход в стан «бело-голубых» трансферу в «Зенит»:

«Подкупило, что главный тренер „Динамо“ (Дмитрий Хохлов) проявил ко мне такой стойкий интерес. Это очень важно, чтобы именно наставник на тебя рассчитывал, а не только руководство клуба.

Звонки были и от других тренеров клубов РФПЛ, но фамилии я называть не стану. Они даже в прессе не фигурировали.

Почему отказал „Зениту“? А зачем мне сейчас идти в „Зенит“? Там есть нападающие. Их много, и они квалифицированные. И я не видел смысла переходить туда и сидеть на скамейке. У меня хватает примеров игроков, которые переходили в „Зенит“ и фактически переставали там выходить на поле. Пашка Могилевец находился на пике формы в „Рубине“. Оказался в Питере и многое потерял – в игровом тонусе и физических кондициях... Не хочу повторять ошибок своих друзей. Моя цель – играть, часто выходить на поле».