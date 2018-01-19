Новый лимит - старая глупость

«Соккер.ру» анализирует «жесткий» вариант реформации лимита на легионеров и видит попытку богачей РФПЛ обмануть требования и конкурентов.

В чем суть представленного проекта?

С сезона-2020/21 предлагается формула «17 россиян плюс 8 легионеров». Но уже без лимита для иностранцев именно на поле. Значит, будут клубы, в чьих основах останется три россиянина, и вы эти команды знаете. Но даже так хватает людей для заявки сборной – достаточно по тройке мастеров из пяти лучших команд, чтобы собрать 15 сильных футболистов.

Добавьте восемь человек из остальных клубов – получите 23 игрока для сборной. Но суть «реформы» в таком формате не в соотношении россиян или иностранцев, не в потребностях сборной и даже не в ограничениях для легионеров. Суть в том, чтобы показать кому-то бумажку, где написано: «Чужаки не пройдут». А мелко дописано: «Пройдут, но формально сильные». Ведь правила написаны так, словно их специально готовят для обхода.

Ограничения фиктивно жесткие

Только четверо из восьми легионеров должны соответствовать одному из четырех критериев. Давайте рассмотрим изъяны каждого.

1. Игрок должен провести не менее 75% матчей за последние 4 года за сборную, занимающую 1-40 места в рейтинге ФИФА.

Не 50% за два года, а именно 75% за четыре. Первый дурацкий пункт. Давайте проанализируем на живых актуальных примерах. У «Локомотива» Фарфан, Фернандеш и Ари не вписываются по этому пункту. Значит, их нельзя будет подписать, если не пройдут и по другим. Вообще, почему места рейтинга с 1 по 40? Например, турецких игроков нельзя подписывать, пока сборная 41-я. Болгарских, камерунских, греческих, чешских или нигерийских – тоже.

Все бразильцы, аргентинцы, португальцы, испанцы, французы или итальянцы отпадают, если не играют за сборную. Это табун сильных игроков, которые круче ребят из Румынии, даже если те вписываются. Зато можно подписать шведов, мексиканцев или северных ирландцев, хотя понятно, кто сильнее, бразилец или, например, тунисец. Мечтают допустить только мощных легионеров или просто усложняют «Спартаку», ЦСКА и компании покупку бразильцев? Впрочем, даже зенитовские аргентинцы не обязательно пройдут по первому пункту.

2. Игрок в течение двух последних лет был однократным призером топ-5 лиг в Европе и провел в успешном сезоне не менее 50% матчей.

А если стал чемпионом три года назад, то уже бракованный? Еще одна редкая чушь. Во-первых, даже «Манчестер Юнайтед» не призер последних двух полноценных сезонов в АПЛ. Прости, Погба, не будешь за «Зенит» бегать! Во-вторых, давно ли российские клубы скупают основных футболистов лучших команд из топ-5? В-третьих, зачем тогда нужен целый пункт, если под него даже в теории могут попасть единицы?

А если человек был призером, но не сыграл 50%, а провел 40% матчей? Также нельзя купить игрока из призера, если он из запаса клуба уровня «Тоттенхэма». Но чем Ламела хуже игрока из 35-й сборной в рейтинге ФИФА? Не закон, а бред сивой кобылы, никак не связанный с уровнем легионера. Впрочем, с нынешними ценами на игроков никого из призеров топ-5, кроме откровенных ветеранов – вроде Ивановича, в РФПЛ не заманить. Значит, этот пункт тоже оторван от реалий трансферного рынка.

3. Игрок в течение двух последних лет был однократным призером турниров, проводимых под эгидой ФИФА или конфедераций ФИФА.

Похоже, речь о сборных, ведь если о клубах, то пункт противоречит предыдущему. Но когда говорим о сборных, то получается еще бредовее. Во-первых, турниры редкие. По этому проекту чемпион мира через три года после победы уже не может приехать в РФПЛ, если он перестал играть за сборную. Кроме всего прочего, призы на крупных турнирах не всегда связаны с уровнем футболистов – греки это давно доказали.

Да и кого считать «призерами»? Четвертые места подходят, как в системе ФИФА, или не очень, как по правилам УЕФА? Да и сами организации часто меняют правила, за это выдают медали, а за то не выдают. А Лига Наций учитывается? Если игрок из Андорры станет призером в своей четвертой группе, то подходит для «Зенита» и «Спартака»? Глупость несусветная, можно просидеть в запасе весь кубок и получить пропуск в РФПЛ. А можно быть четвертым в АПЛ, не играть за сборную и не пройти по этим правкам.

4. Игрок в течение четырех последних лет был победителем Лиги чемпионов или Лиги Европы и провел в успешном сезоне не менее 50% матчей.

Как часто недавние победители Лиги чемпионов или Европы едут в РФПЛ? Неймар бросит все и полетит играть за ЦСКА бесплатно. Или, может, Ибрагимович скажет, что в «Краснодаре» мало шведов, он готов доплатить, чтобы после победы в Лиге Европы перейти в клуб РФПЛ? Зачем представлять заведомо глупые и не подходящие для реальной ситуации ограничения?

Такое ощущение, что лень было прописывать привязанные к жизни правила, завязанные на анализе рынка, статистике сильнейших легионеров РФПЛ и всего прочего. Вместо этого просто от фонаря написали правила, в которые ни один «Амкар» не впишется. Или впишется так, как «Ростов» - накупив игроков сборной Исландии, которая высоко в рейтинге ФИФА. Лайфхаки будут использовать, но если закон существует только для того, чтобы его удобно было крутить, то он изначально бесполезен.

В России ждут только стариков-легионеров?

По какому пункту может пройти молодой перспективный игрок? Ни по одному. Он не играет за сборную – слишком молод. Не выступает за фаворита из топ-5, поскольку в таком случае в РФПЛ уже не поедет. Он не призер турниров ФИФА и УЕФА, его молодежная сборная средняя. Наконец, в Лиге Европы и чемпионов сыграл, но без победы в финале, конечно же. Получается, надо бросать дешевого и талантливого, но при этом идти в «Челси» клянчить там дорогого старого резервиста или просить «Рому» отдать центрального защитника с переплатой, лишь бы взять еще одного легионера.

Почему нельзя подменять реформы популизмом?

Такое предложение «17+8» напоминает плохую работу студента-мажора, который привык платить за оценки, а тут вдруг заставили притащить курсовую или диплом. Но не проверят на копирование из сети. Систему «17 плюс 8» с такими условиями придумали люди, которым хочется поделить РФПЛ на богатых и нищих, чтобы вторые не мешались под ногами.

Более того, если грандам что-то не понравится – сами же отменят новые правила или обойдут их, как бывало раньше с другими гениальными изменениями. Выходит, что все четыре пункта – филькина грамота, которой можно прикрыться, если обвинят, что на поле мало россиян. Смотрите, мы набрали сильных иностранцев, у нас даже критерии есть!

Кого не смогли бы купить по таким правилам?

Многих, ведь Паредеса можно, а Дриусси уже нельзя. Соу может не вписаться, Луис Адриано не вписывается. Фарфан, Мартынович, Кверквелия, Фернандес, Витиньо, Фернандо, Натхо, Перейра, Анхель, Альварес или Гацкан – под вопросом. А что делать, если легионер, который в РФПЛ много-много лет, хочет поменять клуб? Его можно подписать по квоте «качественных», или пойдет только в четверку «все подряд»?

Понятно, что сразу заложили лазейку – четверо легионеров придут без ограничений. Но какой тогда смысл в законе, если будут клубы, которые возьмут четырех легионеров низкого уровня, а лимит на тех, кому надо пройти по параметрам, сократят вдвое? Получится, что в заявке снова шесть человек, то есть повторяется нынешняя история. Глупый саботаж попытки убрать негативные последствия лимита.

Хотели заставить российских игроков работать, прогрессировать, агентов не наглеть, а получится, что местные наоборот будут плевать себе на бороду на лавке. При лимите «17+8» в РФПЛ российскими в основе останутся только вратари, редкие защитники и хавбеки. Причем если при вменяемых схемах или даже полной отмене лимита можно уравнять шансы фаворитов, то сейчас «Зенит» позволит себе легионеров нужных параметров, а у ЦСКА, если не повезет, не получится по финансовым причинам.

И где равенство? Почему это «армейцы» должны получать лимит, который заведомо ставит их в неудобное положение? Реформы как таковой не будет, ведь россиянам оставляют лимитные плюшки – минимум семнадцать человек в заявке, а на поле от трех россиян, теперь даже играть не нужно. Зато середняки останутся без ряда приличных иностранцев. Даже у «Амкара» сейчас десять легионеров. Если выгнать шесть человек, поскольку не проходят по новым критериям, то легче станет только их соперникам, например, «Зениту» и «Спартаку».

Богатые не заметят ограничения, у них на поле станет по восемь иностранцев. Но калька из известных правил, обязывающая покупать свежих призеров топ-5 и победителей ЛЧ с ЛЕ, смотрится комично. Они ведь так и ломятся в РФПЛ! А вот если какой-то клуб горячо поддерживает странный формат изменений – явно ищет выгоду, недоступную конкурентам. Сам купит восемь легионеров и выставит их на поле, чтобы стать чемпионом, победив соперника, у которого хватит денег только на шестерых иностранцев. Но это не смена лимита в интересах российского футбола, а попытка выиграть из-за того, что все остальные проиграют.