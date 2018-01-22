Венгер обещает найти место на поле и Озилу, и Мхитаряну

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не беспокоится по поводу того, что с вероятным приходом в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, а, возможно, и нападающего «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга в команде будет перебор атакующих исполнителей:

«Я просто буду выпускать на поле хороших игроков.

Они все смогут играть вместе. В матче с „Кристал Пэлас“ все игроки, что вышли на поле, были атакующими футболистами.

Айвоби, Озил, Уилшир, Ляказетт, Джака - все они атакующие игроки».