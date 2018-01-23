Венгер: «Санчес ушёл бесплатно, но взамен мы подписали Мхитаряна на 3.5 года»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал подробности обмена форварда Алексиса Санчеса на хавбека «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, а также отметил ценность этого трансфера для лондонского клуба:

«Суть сделки заключается в том, что у нас был игрок, у которого через четыре месяца заканчивался контракт, мы отпустили его бесплатно, но взамен получили Мхитаряна, с которым подписали соглашение на три с половиной года.

Во-первых, это имеет смысл с трансферной точки зрения. Во-вторых, мы заменили одного отличного футболиста другим отличным футболистом, поменяли игрока мирового класса на игрока мирового класса. Вот что это означает. Мы смогли сохранить команду сильной. Я очень рад заполучить игрока, который будет сфокусирован на работе. Это очень важно, учитывая то, какой значимый период в сезоне грядёт для нас. Важно, чтобы все футболисты были сосредоточены на этом.

Но я должен добавить, что этот трансферный период был немного более тревожным, чем когда-либо в середине сезона, и я буду очень рад, когда он подойдёт к концу».