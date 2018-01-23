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Венгер: «Санчес ушёл бесплатно, но взамен мы подписали Мхитаряна на 3.5 года»

сегодня, 05:23

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал подробности обмена форварда Алексиса Санчеса на хавбека «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, а также отметил ценность этого трансфера для лондонского клуба:

«Суть сделки заключается в том, что у нас был игрок, у которого через четыре месяца заканчивался контракт, мы отпустили его бесплатно, но взамен получили Мхитаряна, с которым подписали соглашение на три с половиной года.

Во-первых, это имеет смысл с трансферной точки зрения. Во-вторых, мы заменили одного отличного футболиста другим отличным футболистом, поменяли игрока мирового класса на игрока мирового класса. Вот что это означает. Мы смогли сохранить команду сильной. Я очень рад заполучить игрока, который будет сфокусирован на работе. Это очень важно, учитывая то, какой значимый период в сезоне грядёт для нас. Важно, чтобы все футболисты были сосредоточены на этом.

Но я должен добавить, что этот трансферный период был немного более тревожным, чем когда-либо в середине сезона, и я буду очень рад, когда он подойдёт к концу».

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Все комментарии
YRunner
YRunner ответил Элдор Тухтабоев
сегодня в 10:47
Элдор Тухтабоев:
2007 году маразматик дал интервью когда ушел Анри и сказал: мы не хотим быть как Лидс идти на поводке игроков а потом и вообще скатиться в премьер шип вести команду без трофейной засухе платит игрокам космические ЗП. Не проходит год команда в спаде и игроки просто напросто уходять бесплатно а покупал их Арсенал за большие денги. Венгер самый не удачный менеджер в истории Канониров. Если еще года 3-4 арсенал точно будет во 2 дивизионе
Ты бредишь....
Элдор Тухтабоев
Элдор Тухтабоев
сегодня в 10:35
2007 году маразматик дал интервью когда ушел Анри и сказал: мы не хотим быть как Лидс идти на поводке игроков а потом и вообще скатиться в премьер шип вести команду без трофейной засухе платит игрокам космические ЗП. Не проходит год команда в спаде и игроки просто напросто уходять бесплатно а покупал их Арсенал за большие денги. Венгер самый не удачный менеджер в истории Канониров. Если еще года 3-4 арсенал точно будет во 2 дивизионе
dzvinka
dzvinka ответил Mоnоlo
сегодня в 10:30
Mоnоlo:
Армян как по мне игрок не для АПЛ
ну да, Италия ему бы зашла идеально. Но если уж АПЛ, то уж точно Арсенал... если не в Арсенале - то нигде.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:28
вообще то, в ситуации Арсенала, они добились удачного решения. Получили Мхитаряна в обмен на игрока который ушел бы бесплатно - шикарно. Другое дело, почему случилась ситуация когда дорогой игрок уходит бесплатно?!))
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 10:26
Генро - провалился в АПЛ , по большому счету . Хотели за него 30 лямов - покупателей не нашлось . В итоге пришлось бы сдыхать его в какие-нибудь нищебродскую борусию или интер , лямов за 10 .
И не нужно стонать , мол Жозе виноват в его провале - нет характера у человека )))
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola ответил CSKA2012
сегодня в 09:18
CSKA2012:
Андрей Аршавин )
Забыл совсем про него )
CSKA2012
CSKA2012 ответил Gianfranco Zola
сегодня в 09:13
Андрей Аршавин )
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola ответил CSKA2012
сегодня в 08:30
CSKA2012:
Главное чтобы Генрих не скис как Шава в Арсенале )
Шава?
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:03
Главное чтобы Генрих не скис как Шава в Арсенале )
rawer
rawer
сегодня в 07:49
Арсенал удачно обменялся с учетом того что у Санчеса через полгода заканчивался контракт
BaGMeL
BaGMeL
сегодня в 07:36
на здоровье)
cska plus
cska plus
сегодня в 07:22
Генрих, внутренне не готов был к такому переходу, в любом случае этот переход будет психологически на него давить и может в Арсенале не проявиться.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:20
Неравноценный обмен.
cska plus
cska plus ответил Foxes
сегодня в 07:09
Foxes:
Мне так кажется что в этой сделки Арсенал выиграл, а Манчестер Юнайтед проиграл.
Я бы так не сказал, всё-таки Санчес форвад ещё и забивной и таранный, а Генрих больше созидатель.
Triem
Triem ответил Igo0rek
сегодня в 07:03
Igo0rek:
Санчес не сможет играть за МЮ в ЛЧ.
Это раньше так было, а сейчас зимой можно сделать дозаявку, тем более что Санчес не играл в этом году в ЛЧ!
Triem
Triem
сегодня в 07:01
Я очень рад заполучить игрока, который будет сфокусирован на работе.
===========================================================

Еще не известно будет ли он сфокусирован на работе. Врядли Генрих хотел переходить в Арсенал.
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan ответил Mоnоlo
сегодня в 06:59
Mоnоlo:
Армян как по мне игрок не для АПЛ
- -- -- !
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 06:41
Это хорошая сделка без затрат
Ryan Giggs 11
Ryan Giggs 11 ответил Igo0rek
сегодня в 06:37
Igo0rek:
Санчес не сможет играть за МЮ в ЛЧ.
сможет
Easty
Easty ответил barcelonistas
сегодня в 06:22
Почему не сможет? Арсенал же не играет в ЛЧ
Igo0rek
Igo0rek ответил barcelonistas
сегодня в 06:13
barcelonistas:
Венгер вообще молодец, выцыганил топ игрока за ничего. А МЮ неужто укрепляется перед ЛЧ?))
Санчес не сможет играть за МЮ в ЛЧ.
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 06:11
Венгер вообще молодец, выцыганил топ игрока за ничего.

А МЮ неужто укрепляется перед ЛЧ?))
Foxes
Foxes
сегодня в 06:10
Мне так кажется что в этой сделки Арсенал выиграл, а Манчестер Юнайтед проиграл.
ОППАОПА
ОППАОПА ответил Mоnоlo
сегодня в 05:57
Mоnоlo:
Армян как по мне игрок не для АПЛ
аргументируй или это ....
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 05:31
Армян как по мне игрок не для АПЛ
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