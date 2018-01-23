Санчес - Киоуну: «Я покинул „Арсенал“ по той же причине, что и Анри»

Нападающий Алексис Санчес, сменивший «Арсенал» на «Манчестер Юнайтед», ответил своим критикам (в частности экс-игроку «канониров» Мартину Киоуну, ранее заявившему, что чилиец является главным наемником в футболе):
«Есть люди, которые делают заявления, не зная ситуации внутри „Арсенала“. Этим они наносят клубу ущерб.
Должен сказать, что я всегда выкладывался на 100%, до своего последнего дня пребывания в клубе.
Сейчас я вспоминаю беседу с Анри, легендой „Арсенала“, который ранее покинул клуб по той же причине. Теперь пришла моя очередь».
И подло так сравнивать себя с Анри. Может с Анри и не было "всё чисто", но он хотя бы ушёл в другой чемпионат, который мог выиграть ЛЧ и действительно выиграл с ним, оказав влияние на команду, а не сидя на лавке.
А этот что попёрся абы куда и теперь впаривает сказочки? И так уже известны откаты агентам и зарплата.
И подло так сравнивать себя с Анри. Может с Анри и не было "всё чисто", но он хотя бы ушёл в другой чемпионат, который мог выиграть ЛЧ и действительно выиграл с ним, оказав влияние на команду, а не сидя на лавке.
А этот что попёрся абы куда и теперь впаривает сказочки? И так уже известны откаты агентам и зарплата.
Атакующий игрок, который выступал за лондонский клуб и делал это с совестью! За 166 замесов 80 шаров и 43 ассиста. Для тяжёлой АПЛ это просто шикарный результат.
"...Вот Анри настоящая легенда..."
А чилиец как будто претендует на столь высокую должность в Арсе. ))
Атакующий игрок, который выступал за лондонский клуб и делал это с совестью! За 166 замесов 80 шаров и 43 ассиста. Для тяжёлой АПЛ это просто шикарный результат.
"...Вот Анри настоящая легенда..."
А чилиец как будто претендует на столь высокую должность в Арсе. ))