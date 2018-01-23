Санчес - Киоуну: «Я покинул „Арсенал“ по той же причине, что и Анри»

Нападающий Алексис Санчес, сменивший «Арсенал» на «Манчестер Юнайтед», ответил своим критикам (в частности экс-игроку «канониров» Мартину Киоуну, ранее заявившему, что чилиец является главным наемником в футболе):

«Есть люди, которые делают заявления, не зная ситуации внутри „Арсенала“. Этим они наносят клубу ущерб.

Должен сказать, что я всегда выкладывался на 100%, до своего последнего дня пребывания в клубе.

Сейчас я вспоминаю беседу с Анри, легендой „Арсенала“, который ранее покинул клуб по той же причине. Теперь пришла моя очередь».

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