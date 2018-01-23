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Клопп извинился за перепалку с фанатом «Суонси»

23 января 2018, 06:30
Суонси СитиЛоготип футбольный клуб Суонси Сити1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принёс извинения за перебранку с болельщиком «Суонси» во время выездной встречи 24-го тура АПЛ, завершившейся поражением «мерсисайдцев» (0:1):

«Он постоянно кричал на меня. Извините, я отреагировал один раз, напомнив себе, что в первую очередь я человек, а не профессиональный тренер, который может пропустить мимо ушей всё, что о нём говорят. Думаю, это владелец абонемента, а я уверен, что являюсь далеко не первым тренером, который столкнулся с подобным.

В этом есть и моя вина, я не должен был на это реагировать. Но я не сказал ничего плохого, а лишь показал, что не слишком доволен тем, что он всё время повторял».

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Клопп Юрген
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dzvinka
dzvinka
23 января 2018 в 10:23
да норм че. Фанат команды соперников послал его, он послал фаната команды соперников..
Майкл59ru
Майкл59ru
23 января 2018 в 07:14
А почему не написали что он кричал ? Почему то что "Месси плохой" сразу услышали,а тут тишина. Что за двойные стандарты ?
Алексей Буренин
Алексей Буренин
23 января 2018 в 06:59
эмоции зашкаливают
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