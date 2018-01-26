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Бывший тренер МЮ считает Лингарда английским Иньестой

сегодня, 21:21

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и «Анжи» Рене Мёленстен сравнил полузащитника манкунианцев Джесси Лингарда с хавбеком «Барселоны» Андресом Иньестой:

«Я нахожу у них много схожих черт и всегда считал, что Джесси — это английский Андрес Иньеста.

Как и Иньеста, он умеет находить пространство, всегда в движении и хорошо работает ногами. Лингард раньше разве что не забивал, но теперь стал часто забивать важные мячи.

На мой взгляд, можно отправить Джесси в „Барселону“ и разместить на позиции Иньесты. Он идеально впишется и будет чувствовать себя раскованно. А Премьер-Лига ведь еще сложнее Ла Лиги, так что тут стоит только похвалить Джесси».

Ранее Лингард отмечал, что голы придают ему уверенности.

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Все комментарии
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 22:08
разные позиции и роли, манеры игр несхожи совсем.
Red_team
Red_team ответил 311
сегодня в 21:55
311:
Джесси это скорее лайтовая версия Стерлинга!)
В последнее время явно сильнее Стерлинга
Red_team
Red_team
сегодня в 21:54
Ну по манере игры схож, Джесси в последнее время сильно прибавил, но все равно на пару великолепных игр приходится одна очень блеклая, нужно еще прибавлять, до Иньесты еще очень далеко
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 21:53
Ага, а Кержаков - русский Пеле
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:52
ну вот... а вы говорите, что моур единственный тренер-14ок который работал в этом клубе))
Ryan Giggs 11
Ryan Giggs 11
сегодня в 21:49
это все наркотики
311
311
сегодня в 21:28
Джесси это скорее лайтовая версия Стерлинга!)
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 21:26
Он явно не шарит в футболе)
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