Бывший тренер МЮ считает Лингарда английским Иньестой

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и «Анжи» Рене Мёленстен сравнил полузащитника манкунианцев Джесси Лингарда с хавбеком «Барселоны» Андресом Иньестой:

«Я нахожу у них много схожих черт и всегда считал, что Джесси — это английский Андрес Иньеста.

Как и Иньеста, он умеет находить пространство, всегда в движении и хорошо работает ногами. Лингард раньше разве что не забивал, но теперь стал часто забивать важные мячи.

На мой взгляд, можно отправить Джесси в „Барселону“ и разместить на позиции Иньесты. Он идеально впишется и будет чувствовать себя раскованно. А Премьер-Лига ведь еще сложнее Ла Лиги, так что тут стоит только похвалить Джесси».

Ранее Лингард отмечал, что голы придают ему уверенности.