«Реал» угрожает бойкотом финала Кубка Испании. Критикуют арбитров и планируют отомстить «Барселоне»

1745609523

вчера, 22:32

Мадридцы устроили скандал.

Давление на арбитров до матча

Фанаты «Реала» со всего мира съехались в Севилью. Оплатили билеты на финал против «Барселоны», заселились в отели. Теперь Перес угрожает вернуть команду в Мадрид. Понравились бойкоты, как было с церемонией «Золотого мяча 2024». Целых 78 лет для мужского мозга – большой срок. Президент «Реала» отказался от традиционного ужина перед финалом Кубка Короля. Его клуб первым набросился на бригаду арбитров. Заявляют о враждебности, намекают на коррупцию. Главный судья пустил слезу на пресс-конференции. Сына арбитра донимают в школе маленькие фанаты «сливочных», называя отца «вором». Перес разыгрывает карту обиды. Отвлекает внимание от проблем команды и предыдущих результатов против «Барселоны». Классика давления на арбитров. Требуют заменить бригаду, угрожают не выйти на поле. Огромный скандал. Желаем бригаде с Рикардо де Бургосом, или другим рефери, если его заменят, отработать идеально. Не команды должны выбирать арбитров, но это Испания, там боятся истерик Переса.

Ответ мадридцев на два разгрома

Первая чисто футбольная интрига – реакция «Реала» на два крупных и болезненных поражения от «Барселоны». У Хави тоже был крутой поединок против «сливочных», но нынешние каталонцы с харизмой и смотрятся ещё лучше. Забили четыре гола в ворота «Реала» в чемпионате. Добавили пять мячей в финале Суперкубка Испании. У «Барселоны» были в прошлом звонкие поражения от «сливочных». Но сейчас каталонцы в полуфинале Лиги чемпионов и ждут матчи против «Интера». А «Реал» сложил полномочия клубного футбольного короля Европы. Зато в чемпионате команды близко друг к другу. Там тоже будет Эль Класико. Снова лишили фанатов со всего мира финала Лиги чемпионов с участием этих соперников. Никогда не играли между собой в решающем матче турнира. В Кубке Испании тоже не так часто попадают в общий финал. Интересно посмотреть, как «Реал» будет мстить «Барселоне».

Претензии к статистике Ямаля

Одна из самых популярных тем в Испании – считать голы крашеного блондина Ямаля. Неблагодарность часто растет из избалованности. Испанские фанаты столько раз праздновали победы в Европе с клубами и сборными, что нет благодарности после того, как юный мальчик выиграл для них континентальный турнир. «Барселона» тоже на всех парах мчится к трофеям. А многие считают голы Ямаля в новом году. Ламин отличился в Ла Лиге лишь один раз. Травма Левандовского выводит на первый план юного испанца, которому теперь нужно ещё чаще брать игру на себя. Критики забывают, что у Ламина хорошая статистика ассистов. Только в Ла Лиге у вингера 12 голевых передач. Так что обороне «Реала» рано радоваться. Перепады в форме 17-летнего футболиста ничего не значат. Ямаль может накрутить Гарсию и вырезать мяч на Феррана Торреса или Рафинью. Впрочем, нельзя исключать, что Ламина закроют.

Состояние тройки атаки «Реала»

Анчелотти не пришел на пресс-конференцию. Тренер подыгрывает Пересу. Карло понимает, что его дни в «Реале» сочтены. А виноваты, в том числе, нападающие. Родриго и Винисиус могли забить больше. Или создать для Мбаппе идеальные моменты против «Арсенала» в Лиге чемпионов. Теперь остается борьба в Испании. Также у Анчелотти есть вариант с «ромбом» и двумя форвардами. Тогда одного из тройки звезд оставят на лавке. В Испании допускают, что это будет Мбаппе, хотя это странный выбор. Именно Килиан умеет смещаться в центре, в отличие от Родриго и Винисиуса. Жуниора тянет на левый фланг. А его коллега по сборной устал спасать «Реал» без благодарности. Нет органичной тройки. Поэтому тренер вынужден искать разные варианты. Также очевидно, что «Реал» побаивается «Барселоны» после двух разгромов. Нужно прессинговать высоко, а Мбаппе и Винисиус не мастера давления.

Качество футбола команд в защите

«Реал» пропустил 5 голов в двух матчах против «Арсенала». Четыре раза им забил «Реал Сосьедад». Дважды пропустили от «Валенсии». В последних матчах собрались. Посмотрим, кого поставит на финал против «Барселоны» Анчелотти. В Кубке Испании чаще доверяют запасным голкиперам, Лунин вернулся в заявку, хотя Куртуа ближе к основе в такой важный момент. А «Барселона» пропустила по три гола от «Сельты» и «Боруссии» из Дортмунда. Повезло, что в первом поединке выиграли 4:0, смогли расслабиться в выездном поединке в Германии. В линии обороны каталонцев выделяется ветеран Щесны, с которым редко проигрывают. Кроме голкипера, можно похвалить Кунде, ведь Жюль невероятно выносливый футболист. Вот только француз напористый в атаке и не всегда надежный в защите. Обе линии обороны допускают ошибки, которые не идут командам подобного высокого уровня.

Рафинья в финале без Левандовского

Травма поляка заставляет сместить внимание на главного претендента на «Золотой мяч-2025». Люди с правом голоса будут смотреть Эль Класико в финале Кубка короля. Увидят сильный футбол от Рафиньи – убедятся, что за него нужно проголосовать. А вот если потеряется и уступит в матче против Мбаппе и Винисиуса, то голоса могут отойти Салаху из «Ливерпуля». Ничего ещё не решено. Впереди Клубный ЧМ , куда «Барселона» не попала. Зато попадают в цель Рафинья, Торрес и Ольмо. Дани вернулся с полезными голевыми действиями в последних сложных матчах. Потеря Левандовского ощущается, поскольку без него нет наглости, которая подкреплена опытом. Зато есть свежесть вингеров и хорошая полузащита.

Сражение крутых полузащитников