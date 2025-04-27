Станкович, Семак и Галактионов – футбольные грешники весны. Сильные наставники подвели в РПЛ

Тяжелейшие отрезки.
Станкович упустил шанс на чемпионство
«Спартак» играет в нормальный футбол. Станкович выбрал стиль игры, в отличие от Абаскаля. Против ЦСКА команда серба намного чаще была с мячом. Но если разбирать матчи против «Рубина», «Ахмата», «Динамо» из Махачкалы и ЦСКА, то есть одна неприятная для Деяна тенденция. Тренера удивляет стандартная игра соперников, которых уже знает. Такое поведение наставника отсылает к первому матчу Станковича в РПЛ. «Оренбург» с тренером Деограсией поймал фаворита забросами и выиграл 2:0.
Прошло много месяцев. У «Спартака» была победная серия. Команда по делу претендовала на чемпионство. Потенциал очевиден и после трёх поражений. Станкович обыграл Семака, пускай разница в счете с «Зенитом» не была внушительной. При этом сербский наставник не дожал аутсайдеров из «Ахмата». За готовность футболистов отвечает главный тренер. Если нападающий Угальде пропал с голевых радаров – у Манфреда нет голов с начала марта, а новичок Гарсия не вписался, то это вина лично Станковича.
Тренер перекрестился, когда его любимчик Маркиньос забил в Кубке «Уралу». Но гол команде Первой лиги – первый подобный успех игрока основы «Спартака» за сезон. В РПЛ у Маркиньоса хватает результативных передач, активный и старательный вингер. А где голы от крайнего форварда? Станкович допустил просчеты в тактике, которые позволили «Спартаку» собрать количество моментов, но не дали выжать победные голы в решающий момент. ЦСКА прервал серию неудач в дерби со «Спартаком».
Семак не вывел фаворитов на пик формы
Тренер не выходит на поле. Но стратегические ошибки наставника видны в игре. Станкович не может заставить Зобнина не ошибаться под давлением. Не может приказать Гарсии попасть в створ ворот из хорошей позиции. Но именно тренеры проводят комплекс работ, которые ведут к росту командной игры. Когда критикуем «Спартак» за 3 поражения и 1 весеннюю ничью, то аналогично надо подходить к «Зениту». У них тоже 4 матча с потерей пунктов, хотя расклад лучше – 1 поражение, 3 ничьих.
Сергею Богдановичу легче. В отличие от «Спартака», который не был чемпионом с 2017-го, а теперь играет другой основной, «Зенит» держит на поле многих действующих королей РПЛ. Семак допустил колоссальные просчеты при подготовке. Сбавил лучший снайпер прошлого сезона Кассьерра. Просел лучший мастер ударов начала сезона Глушенков. Потерялся один из главных диспетчеров лиги Вендел. Вечный двигатель и поставщик навесов Сантос намного хуже играет на родном левом фланге.
«Зениту» не может всегда улыбаться удача. Хотя они переигрывают соперников за счет класса и опыта, результаты подчеркивают неудачи Семака. С таким ресурсом надо опережать «Краснодар». Главный конкурент не собрал сказочный состав, где все на голову сильнее конкурентов из других клубов. У Мусаева нет трансферного бюджета Семака и коллекции форвардов. У «Зенита» в атаке Кассьерра, Соболев и Гонду. И только новый аргентинец может быть доволен своей игрой в сезоне.
Галактионов не впечатлил в знакомой стихии
Де ла Фуэнте из сборной Испании много лет работал с юношами. Затем выиграл Лигу наций и победил на Евро-2024 со взрослыми. Но у тренера были Родри и Ямаль. Галактионов после работы с молодежной сборной России дорос до «Локомотива». Работает долго. Приспособился к вектору развития клуба, где сделали ставку на молодых россиян. Это аудитория Михаила Михайловича. Галактионов в клубе, где ему удобно. «Локомотив» волевой и бесстрашный коллектив. Кусали в РПЛ «Зенит».
Но у москвичей бездарная оборона. Вина главного тренера. Форма защитников влияет, но даже Карпукас и Баринов провели сезон намного ниже собственных возможностей. Нельзя винить только Ньямси и Монтеса, хотя они точно среди антигероев всего чемпионата. Зато у «Локомотива» много людей на флангах. Но даже опасный в атаке Тикнизян под руководством Галактионова не подготовился к новому сезону так, чтобы сейчас быть лидером наравне с юным плеймейкером команды Батраковым.
Где был бы «Локомотив» без Алексея? Вопрос должен задать себе Галактионов. Тренер после неудачного матча против «Ростова» нашел причины спада. Снова говорил об отсутствии опыта у футболистов. Но, во-первых, сам выбирает их в основу. Во-вторых, у «Ростова» нулевая мотивация в РПЛ. Соперник до перерыва перебил москвичей по ударам с разницей 13:2. После перерыва гости сумели сравнять счет с пенальти, но «Локомотив» с начала года выиграл только 2 матча из 8 в чемпионате страны.
Ганчаренко может вылететь дважды подряд
«Урал» покинул РПЛ с опытным наставником год назад. Ганчаренко работал с «Краснодаром» и ЦСКА. А с «Пари НН», где у футболистов раньше был характер, у белоруса не получается. В матче против «Ахмата» команде из Нижнего Новгорода повезло. Забили с пенальти, 72% игрового времени работали без мяча. «Ахмат» по привычке ошибся, Медведев дважды отразил пенальти в конце. Ганчаренко прервал серию из шести туров без побед в РПЛ. И одного результата будет мало для чистого спасения.
В последних турах «Пари НН» сыграет против «Зенита» и ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Факела». У каждого соперника будет желание набрать очки против аутсайдера. Возможности тоже будут, невзирая на плачевное состояние клуба из Воронежа. А если говорим чисто о тренерской работе Ганчаренко, то заслужил место рядом со Станковичем, Семаком и Галактионовым. Диспозиция разная, условия как небо и земля. Но Ганчаренко играл в Лиге чемпионов. У этого наставника неоспоримый класс и огромный опыт.
Состояние «Факела», «Акрона» и «Химок» весной позволяло «Пари НН» под руководством сильного тренера спокойно завершить сезон. Вместо этого рискуют оказаться в стыковых матчах. Пять раз проиграли, была одна ничья. Две победы — лучше, чем ничего, но мало для похвалы тренера. По качеству футбола «Пари НН» скатился вниз, хотя и в прошлом сезоне заигрывал с вылетом. К сожалению, 47-летний Ганчаренко по состоянию напоминает сейчас Семака. Слабо работают именно опытные тренеры.
Только про Галактионова однозначного нет у меня впечатления. Но впечатления что он сильный прям наставник тоже как то не родилось. Он как его игроки то загорится то погаснет, какой то нестабильностью от него и от всей его команды так и тянет.
Только про Галактионова однозначного нет у меня впечатления. Но впечатления что он сильный прям наставник тоже как то не родилось. Он как его игроки то загорится то погаснет, какой то нестабильностью от него и от всей его команды так и тянет.