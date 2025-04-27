Станкович, Семак и Галактионов – футбольные грешники весны. Сильные наставники подвели в РПЛ

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сегодня, 16:30

Тяжелейшие отрезки.

Станкович упустил шанс на чемпионство

«Спартак» играет в нормальный футбол. Станкович выбрал стиль игры, в отличие от Абаскаля. Против ЦСКА команда серба намного чаще была с мячом. Но если разбирать матчи против «Рубина», «Ахмата», «Динамо» из Махачкалы и ЦСКА , то есть одна неприятная для Деяна тенденция. Тренера удивляет стандартная игра соперников, которых уже знает. Такое поведение наставника отсылает к первому матчу Станковича в РПЛ . «Оренбург» с тренером Деограсией поймал фаворита забросами и выиграл 2:0.

Прошло много месяцев. У «Спартака» была победная серия. Команда по делу претендовала на чемпионство. Потенциал очевиден и после трёх поражений. Станкович обыграл Семака, пускай разница в счете с «Зенитом» не была внушительной. При этом сербский наставник не дожал аутсайдеров из «Ахмата». За готовность футболистов отвечает главный тренер. Если нападающий Угальде пропал с голевых радаров – у Манфреда нет голов с начала марта, а новичок Гарсия не вписался, то это вина лично Станковича.

Тренер перекрестился, когда его любимчик Маркиньос забил в Кубке «Уралу». Но гол команде Первой лиги – первый подобный успех игрока основы «Спартака» за сезон. В РПЛ у Маркиньоса хватает результативных передач, активный и старательный вингер. А где голы от крайнего форварда? Станкович допустил просчеты в тактике, которые позволили «Спартаку» собрать количество моментов, но не дали выжать победные голы в решающий момент. ЦСКА прервал серию неудач в дерби со «Спартаком».

Семак не вывел фаворитов на пик формы

Тренер не выходит на поле. Но стратегические ошибки наставника видны в игре. Станкович не может заставить Зобнина не ошибаться под давлением. Не может приказать Гарсии попасть в створ ворот из хорошей позиции. Но именно тренеры проводят комплекс работ, которые ведут к росту командной игры. Когда критикуем «Спартак» за 3 поражения и 1 весеннюю ничью, то аналогично надо подходить к «Зениту». У них тоже 4 матча с потерей пунктов, хотя расклад лучше – 1 поражение, 3 ничьих.

Сергею Богдановичу легче. В отличие от «Спартака», который не был чемпионом с 2017-го, а теперь играет другой основной, «Зенит» держит на поле многих действующих королей РПЛ . Семак допустил колоссальные просчеты при подготовке. Сбавил лучший снайпер прошлого сезона Кассьерра. Просел лучший мастер ударов начала сезона Глушенков. Потерялся один из главных диспетчеров лиги Вендел. Вечный двигатель и поставщик навесов Сантос намного хуже играет на родном левом фланге.

«Зениту» не может всегда улыбаться удача. Хотя они переигрывают соперников за счет класса и опыта, результаты подчеркивают неудачи Семака. С таким ресурсом надо опережать «Краснодар». Главный конкурент не собрал сказочный состав, где все на голову сильнее конкурентов из других клубов. У Мусаева нет трансферного бюджета Семака и коллекции форвардов. У «Зенита» в атаке Кассьерра, Соболев и Гонду. И только новый аргентинец может быть доволен своей игрой в сезоне.

Галактионов не впечатлил в знакомой стихии

Де ла Фуэнте из сборной Испании много лет работал с юношами. Затем выиграл Лигу наций и победил на Евро-2024 со взрослыми. Но у тренера были Родри и Ямаль. Галактионов после работы с молодежной сборной России дорос до «Локомотива». Работает долго. Приспособился к вектору развития клуба, где сделали ставку на молодых россиян. Это аудитория Михаила Михайловича. Галактионов в клубе, где ему удобно. «Локомотив» волевой и бесстрашный коллектив. Кусали в РПЛ «Зенит».

Но у москвичей бездарная оборона. Вина главного тренера. Форма защитников влияет, но даже Карпукас и Баринов провели сезон намного ниже собственных возможностей. Нельзя винить только Ньямси и Монтеса, хотя они точно среди антигероев всего чемпионата. Зато у «Локомотива» много людей на флангах. Но даже опасный в атаке Тикнизян под руководством Галактионова не подготовился к новому сезону так, чтобы сейчас быть лидером наравне с юным плеймейкером команды Батраковым.

Где был бы «Локомотив» без Алексея? Вопрос должен задать себе Галактионов. Тренер после неудачного матча против «Ростова» нашел причины спада. Снова говорил об отсутствии опыта у футболистов. Но, во-первых, сам выбирает их в основу. Во-вторых, у «Ростова» нулевая мотивация в РПЛ . Соперник до перерыва перебил москвичей по ударам с разницей 13:2. После перерыва гости сумели сравнять счет с пенальти, но «Локомотив» с начала года выиграл только 2 матча из 8 в чемпионате страны.

Ганчаренко может вылететь дважды подряд

«Урал» покинул РПЛ с опытным наставником год назад. Ганчаренко работал с «Краснодаром» и ЦСКА . А с «Пари НН», где у футболистов раньше был характер, у белоруса не получается. В матче против «Ахмата» команде из Нижнего Новгорода повезло. Забили с пенальти, 72% игрового времени работали без мяча. «Ахмат» по привычке ошибся, Медведев дважды отразил пенальти в конце. Ганчаренко прервал серию из шести туров без побед в РПЛ . И одного результата будет мало для чистого спасения.

В последних турах «Пари НН» сыграет против «Зенита» и ЦСКА , «Крыльев Советов» и «Факела». У каждого соперника будет желание набрать очки против аутсайдера. Возможности тоже будут, невзирая на плачевное состояние клуба из Воронежа. А если говорим чисто о тренерской работе Ганчаренко, то заслужил место рядом со Станковичем, Семаком и Галактионовым. Диспозиция разная, условия как небо и земля. Но Ганчаренко играл в Лиге чемпионов. У этого наставника неоспоримый класс и огромный опыт.

Состояние «Факела», «Акрона» и «Химок» весной позволяло «Пари НН» под руководством сильного тренера спокойно завершить сезон. Вместо этого рискуют оказаться в стыковых матчах. Пять раз проиграли, была одна ничья. Две победы — лучше, чем ничего, но мало для похвалы тренера. По качеству футбола «Пари НН» скатился вниз, хотя и в прошлом сезоне заигрывал с вылетом. К сожалению, 47-летний Ганчаренко по состоянию напоминает сейчас Семака. Слабо работают именно опытные тренеры.