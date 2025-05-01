Названы претенденты на приз лучшему игроку апреля в Английской Премьер-Лиге

АПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам апреля.
Райан Аит-Нури («Вулверхэмптон»; 1 гол и 2 ассиста);
Харви Барнс («Ньюкасл Юнайтед»; 4 гола и 2 ассиста);
Алексис МакАллистер («Ливерпуль»; 2 гола и 1 ассист);
Джейкоб Мерфи («Ньюкасл Юнайтед»; 3 гола и 3 ассиста);
Морган Роджерс («Астон Вилла»; 1 гол и 4 ассиста);
Райан Сессеньон («Фулхэм»; 2 гола и 2 ассиста);
Йорген Странд Ларсен («Вулверхэмптон»; 4 гола).
Победитель станет известен 5 мая, его определят по итогам голосования болельщиков и экспертов.
Крайне однобоко к выбору лучшего футболиста подходят в наше время. Только гол и последний пас котироваться стали. От этого и удивление - а кто такой Родри и за что ему ЗМ?
Быстро люди забыли, что за каждым Роналдо позади был свой Кафу, а за Баджо - Мальдини. Заглянешь сейчас в список лучших игроков в любом рейтинге, так вратарей и защитников ближе к третьему десятку только найдёшь, а то и подальше запрячут.
Какой-то неполноценный футбол стал.
Крайне однобоко к выбору лучшего футболиста подходят в наше время. Только гол и последний пас котироваться стали. От этого и удивление - а кто такой Родри и за что ему ЗМ?
Быстро люди забыли, что за каждым Роналдо позади был свой Кафу, а за Баджо - Мальдини. Заглянешь сейчас в список лучших игроков в любом рейтинге, так вратарей и защитников ближе к третьему десятку только найдёшь, а то и подальше запрячут.
Какой-то неполноценный футбол стал.