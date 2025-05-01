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Названы претенденты на приз лучшему игроку апреля в Английской Премьер-Лиге

вчера, 16:20

АПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам апреля.

Райан Аит-Нури («Вулверхэмптон»; 1 гол и 2 ассиста);

Харви Барнс («Ньюкасл Юнайтед»; 4 гола и 2 ассиста);

Алексис МакАллистер («Ливерпуль»; 2 гола и 1 ассист);

Джейкоб Мерфи («Ньюкасл Юнайтед»; 3 гола и 3 ассиста);

Морган Роджерс («Астон Вилла»; 1 гол и 4 ассиста);

Райан Сессеньон («Фулхэм»; 2 гола и 2 ассиста);

Йорген Странд Ларсен («Вулверхэмптон»; 4 гола).

Победитель станет известен 5 мая, его определят по итогам голосования болельщиков и экспертов.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 22:23
Безусловно игроки Ньюкасла красавцы, но Мне кажется Макалистер из Ливерпуля лучший игрок.........все же нужно выбирать футболиста чей клуб берет большой трофей...........
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:26
В прошлом месяце отписался - абсолютно левое мероприятие.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:21, ред.
Читаю новость и думаю, а сейвы вратарей почему не указываются в скобках? А заблокированные подачи и прострелы защитниками? А где надёжный центр поля и его представители?

Крайне однобоко к выбору лучшего футболиста подходят в наше время. Только гол и последний пас котироваться стали. От этого и удивление - а кто такой Родри и за что ему ЗМ?

Быстро люди забыли, что за каждым Роналдо позади был свой Кафу, а за Баджо - Мальдини. Заглянешь сейчас в список лучших игроков в любом рейтинге, так вратарей и защитников ближе к третьему десятку только найдёшь, а то и подальше запрячут.

Какой-то неполноценный футбол стал.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:14
Голосую за Барнса. Качественно заменяет Гордона
Вещий
Вещий
вчера в 18:06
Много достойных в списке.... посмотрим кого выберут.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:48
По мне так Барнс должен
drug01
drug01
вчера в 17:05
Выбор большой но кто будет лучший не могу сказать
протон
протон
вчера в 16:50
Кто-то из Ньюкасла. Барнс скорее заберёт
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:30
В АПЛ зря не включают в подобные списки
Гость
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