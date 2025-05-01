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«Крылья Советов» сообщили о распространении недостоверной информации

вчера, 17:58

«Крылья Советов» сделали заявление, сообщив о появлении в СМИ недостоверной информации. Самарский клуб приводит слова председателя совета директоров Дмитрия Яковлева.

Последние полгода мы видим как перед важными матчами кто-то целенаправленно распространяет дезинформацию касаемо ПФК «Крылья Советов». Это уже традиция, я бы даже сказал ритуал. Очевидно, это делается с одной единственной целью — внести некий дисбаланс в нашу команду. Информация никак не соответствует действительности, уверен и команда, и весь административный штат способен трезво оценивать ситуацию и все понимают, что это полный бред. Продолжаем готовиться к важному матчу и ждём всех на футболе 5 мая, тем более что матч будет приурочен к 83-летию «Крыльев».

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:47
Интересно, кому так сильно понадобилось топить Крылья? Может это кому то просто кажется?)
Capral
Capral
вчера в 19:20, ред.
Я просто фигею с руководства Самары!!! О чем может заявлять руководства клуба, после откровенного слива в прошлом году Ахмату?! Какой юбилей, какие праздники, когда речь идёт о деньгах?! Я конечно не Господь БОГ, и не могу всего знать, но у меня есть подозрения на ближайшую игру Крыльев.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:45
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 18:21, ред.
    А что за дезинформация то конкретно чот я не понял? Что нам врут про Крылья? Они не из Самары? Они не футбольный клуб? Они не Крылья? Ничего не понятно. Так и знал что это Зенит, вот даже Сергеев в атаке. Вот хитрецы.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
    вчера в 18:18
    Мой ответ. короткий. Личка? Ха-ха-ха-ха. Неликвид
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:02
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 18:01
      Кто то наверное заказывает такие статьи журналистам.... осталось найти кто это делает.
      протон
      протон
      вчера в 18:00
      Увольнять Осинькина не правильное решение, но если решение принято, но лучшего варианта, чем Личка и не найти. Динамо еще сотню раз иожет пожалеть об этом решении.
      Гость
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