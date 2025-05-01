«Крылья Советов» сообщили о распространении недостоверной информации

«Крылья Советов» сделали заявление, сообщив о появлении в СМИ недостоверной информации. Самарский клуб приводит слова председателя совета директоров Дмитрия Яковлева.

Последние полгода мы видим как перед важными матчами кто-то целенаправленно распространяет дезинформацию касаемо ПФК «Крылья Советов». Это уже традиция, я бы даже сказал ритуал. Очевидно, это делается с одной единственной целью — внести некий дисбаланс в нашу команду. Информация никак не соответствует действительности, уверен и команда, и весь административный штат способен трезво оценивать ситуацию и все понимают, что это полный бред. Продолжаем готовиться к важному матчу и ждём всех на футболе 5 мая, тем более что матч будет приурочен к 83-летию «Крыльев».