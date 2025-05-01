«Локомотив» снова провёл неудачный сезон. Важно винить не только тренера Галактионова

1746115764

сегодня, 19:09

Безропотно вылетели из Кубка страны.

Просчитались руководители клуба

Зимой достаточно было подписать центрального защитника, отправив Монтеса домой в Мексику, чтобы существенно усилить «Локомотив». Следующий шаг менее очевидный, но форма Карпукаса и неготовность Тимофеева сыграть важную роль в опорной зоне также вели к трансферу разрушителя. А третий трансферный шаг, который не предприняли боссы клуба, самый банальный, лежит на поверхности. Всю зиму «Локомотив» искал сильного центрального форварда. Эпопея стала причиной для шуток конкурентов. Такое ощущение, что через отбор скаутов и руководства москвичей прошли десятки нападающих. Никто им в итоге не подошел. Одни игроки сами отказались. Других забраковали. Остались с Воробьёвым, Сулеймановым и Сарвели. Нормальные форварды, но не готовы были огорчить оборону «Ростова» в решающем матче сезона. Руководство «Локомотива» подставило главного тренера Галактионова отсутствием усиления на ключевых позициях. Причем вряд ли причина в отсутствии денег. У спонсора клуба чистая прибыль за прошлый год – 50 миллиардов рублей. Есть деньги на футбол, но не решились включиться в трансферную гонку. Результат – шестое место в РПЛ и сезон без финала Кубка. А раньше «Локомотив» часто выигрывал этот трофей.

Огорчили главный тренер и капитан

К хавбеку Баринову много чисто игровых вопросов. Дмитрий плохо провел сезон. Несколько удачных матчей против десятков невнятных. Слабо для капитана команды. Баринов раньше отвечал за настрой. «Локомотив» на лучших отрезках с Галактионовым радовал камбэками. Но подвиги в концовке матча были нужны, поскольку чудили до этого в обороне и не реализовывали моменты. Капитан не сплотил вокруг себя команду. А коллектив не поверил, что Баринов готов к подвигам весной. Тренер Галактионов тоже разочаровал. Стандартное оправдание после невнятных матчей и результатов знаем – у «Локомотива» слишком много молодых футболистов. Но тренеру стоило вместе с капитаном общаться с руководством клуба на эту тему. Объяснить, что лучше попрощаться с парочкой сомнительных игроков зимой и подписать сильных исполнителей на опорные для схемы позиции, чем потом безропотно вылететь от «Ростова» в Пути регионов и отстать от лидера «Краснодара» на 13 очков за четыре тура до финиша чемпионата. Беды «Локомотива» были на поверхности, а теперь начнутся разговоры об увольнении наставника. Вспоминали Черчесова, он без работы после провала со сборной Казахстана. Теперь задают вопросы ветерану Сёмину.

Не справились центральные беки

Ньямси и Монтес много раз были в антисборной тура РПЛ . Ничего личного, просто принимали решения, которые даже для молодого Погостнова будут слишком слабыми. Пожалуй, два легионера – самые сильные центральные защитники РПЛ из числа тех, кто провалил сезон. У «Динамо» часто ошибки в защите, но ни один из центральных защитников Лички не провел такое большое количество плохих матчей, как Монтес и Ньямси. У «Спартака» проблемы с напарником для лидера Бабича. Но у «красно-белых» не так уж много пропущенных мячей. Как и у «Зенита», где сейчас нет идеальной связки защитников. «Локомотив» пропустил на двадцать голов больше, чем команда Семака. Показательная статистика. У «железнодорожников» в лице Ньямси и Монтеса больше результативных ошибок в чемпионате, чем у новичков РПЛ – «Динамо» из Махачкалы. Тут не просто плохой результат, а безобразное состояние обороны. После такого года Монтеса надо отправлять в Мексику. Ведь Сесар подумывает о возвращении домой перед ЧМ -2026. Ньямси тоже вряд ли стоит оставлять в основе. «Локомотиву» нужны сразу два центральных защитника, чтобы вратарь команды мог чаще спать спокойно.

Голкипер не стал главным героем

Претензия отличается от предыдущих. Все-таки Митрюшкин и Лантратов, хотя допускали разовые ошибки, не являются главными антигероями «Локомотива» в сезоне. Голкиперы пытались спасать команду. Но Митрюшкину не хватает харизмы. Поэтому воспитанник «Спартака» не играет в основе родного клуба последние десять лет. Также Антон уступал Илье Лантратову в «Локомотиве». Но теперь стал первым номером команды. Лантратов несколько сезонов подряд часто выручал «Локомотив». Отличный голкипер, который умеет действовать самостоятельно. Однако у Ильи тоже есть минус – не умеет управлять защитой. Беда ведь не в том, что Сильянов, Ньямси и Монтес вообще не умеют играть в футбол. Даже у крайнего защитника Ненахова, хотя он не такой классный игрок, были яркие поединки. Проблема в том, что все вместе работали на соперников, а голкиперы просто наблюдали, как забивают Голенков и компания форвардов других оппонентов «Локомотива». Лантратов был вынужденным героем раньше, а теперь на лавке, пока Митрюшкин пропускает голы с пенальти или с игры.

Не хватило крутого центрфорварда

«Локомотив» мог быть ещё ниже в таблице без голевых действий юниора Батракова. Что случится с командой, если Алексей уйдет из клуба летом? Или если молодой футболист будет играть менее результативно в следующем сезоне. Ещё один вероятный сценарий развития событий. Нужен крутой центральный нападающий. И подобрать такого футболиста сложно. У «Локомотива» целый список неплохих нападающих, которые себя не проявили. Дзюба круто смотрелся, как только вернулся в команду, но потом Галактионов потерял связь с Артёмом, пошли слабые поединки. Могут подписать Даку из «Рубина», но это нападающий с характером. Комличенко из «Ростова» боец, но не второй Холанд. Кольцевая история, где тренер промолчал, когда надо было требовать новичков. Руководители были заняты бизнесом, никто не включился максимально плотно. Думали, хватит подписания молодых российских талантов и прогресса Батракова. Опыт показал, что просчитались все вместе. Здесь нет одного антигероя, который ухудшил впечатления от «Локомотива» в футбольном сезоне. Но в очередной раз команда выступила хуже, чем может и умеет. Не должен клуб, который забирает очки у «Зенита», быть так низко в таблице и вылетать от «Ростова», где потеряли тренера Карпина.

Кстати, Валерий Георгиевич тоже присматривался к работе на «Локомотив». В итоге отказался. Возможно, дело в менеджменте клуба? За любым успехом на поле стоит селекция. «Локомотиву» доверяют молодые таланты, но недобрали чемпионских легионеров. Теперь ждут решений по менеджерам. Если Борис Ротенберг станет главным боссом и пригласит Черчесова или Сёмина, то поставят на кон судьбу команды. Ещё одна осечка – разбегутся лидеры.