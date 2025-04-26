У «Барсы» тяжёлые переговоры с фаворитом «Золотого мяча». Игрок недоволен зарплатой, включились шейхи

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сегодня, 10:12

Лучше не пытаться экономить.

Заставил каталонцев забыть о Уильямсе

Летом каталонцы планировали сразу два топ-трансфера под Ханса-Дитера Флика. Лапорта хотел воссоздать связку, взявшую для Испании Евро-2024 – Ямаль уже делает погоду в команде, теперь открыли охоту на Дани Ольмо и Нико Уильямса. На выходе удалось подписать только первого, за срыв переговоров с «Севильей» было довольно обидно. По крайней мере, пока не начался сезон.

Потом «Барса» уже забыла о молодом испанце – статус лидера себе внезапно начал зарабатывать Рафинья. Бразильский вингер в Лиге чемпионов прибил «Баварию», сразу после помог обыграть «Реал» в класико – сначала в чемпионате, а потом в Суперкубке, его дубль позволил выйти победителем из перестрелки с «Бенфикой». Проще говоря, у исполнителя подскочила результативность – причём он начал забивать в критически важные для команды моменты.

На данный момент вингер сыграл в 31 матче Ла Лиги – и отметился 15 забитыми мячами, а также сделал девять голевых передач. Это второй бомбардир «сине-гранатовых» (больше голов только у Роберта Левандовского – 25). «Барса», по последним данным, отказалась от идеи покупать Уильямса – у клуба уже есть топ-футболист на его позиции, а подписывать футболиста для ротации за такие деньги слишком дорого.

Заслужил условия на уровне лидеров – клуб пытается сбить запросы

Этому перформансу от Рафиньи предшествовали годы адаптации. Длительное время каталонцы недооценивали своего вингера. Его подписывали в момент, когда Хави работал над реанимацией карьеры Усмана Дембеле – тренер доверял французу, так что новичку пришлось перейти на неродной фланг и привыкать играть там. Исполнитель в связи с этим выступал не так ярко, что сказывалось на отношении к нему со стороны фанатов.

Как только Дембеле ушёл в «Пари Сен-Жермен», на горизонте появился Ламин Ямаль – Хави оценил талант тинейджера и выбрал его в качестве основного вингера на правый фланг. Летом каталонцы активно вели переговоры с «Атлетиком» по Нико Уильямсу. Можно сказать, Рафинью просто вытесняли из команды – и всё же футболист, несмотря на такое недоверие и игру на неродной позиции, смог раскрыться. Сейчас бразилец находится в команде в совершенно другом статусе – и может требовать соответствующего отношения и условий.

На этом фоне появляются инсайды, что у клуба с игроком возникают серьёзные споры при переговорах по новому контракту. «Сине-гранатовые» предлагают подписать соглашение сроком на один год с опцией продления ещё на сезон. Так «Барса» хочет избежать повторения случаев, когда футболисты выбивали себе длительные и дорогие контракты. Сам футболист требует контракт на два фиксированных года. Вдобавок вингер недоволен предлагаемой клубом зарплатой. Сторона Рафиньи настаивает на улучшении условий.

В переговоры готовы включиться аравийцы

Шейхи давно ведут охоту на топ-игроков. Аппетиты значительно выросли, когда шейхам удалось привезти в свой чемпионат Криштиану Роналду, Карима Бензема, Неймара (с последним в итоге не срослось – но чисто с опорой на имя это топ-сделка). В последнее время клубы Саудовской Аравии нацелились на ещё двух топ-футболистов. Один бразилец претендует на «Золотой мяч» в 2025 году, другой едва не забрал награду в прошлом.

Сообщается, что в кандидатуре Рафиньи заинтересован «Аль-Хиляль». Клуб из Эр-Рияда ранее провернул несколько топ-сделок – забрал Сергея Милинковича-Савича, Александара Митровича, Малкома, Рубена Невеша, Жоау Канселу, Калиду Кулибали. Но с потерей Неймара клуб лишился лица проекта – сейчас Рафинья способен решить эту проблему.

По последним данным, «Аль-Хиляль» очень нацелен на оформление сделки и сделает всё возможное. Отмечается, что столицу Каталонии посетила делегация аравийской команды – обсуждалась возможность перехода. Самому игроку готовы выписать контракт на четыре года с зарплатой 200 млн евро. Компенсация для «сине-гранатовых» в таком случае составит 100 млн евро. «Барса» при этом хочет сохранить игрока, конечное решение за вингером.

Не стоит экономить на фаворите «Золотого мяча»

Мотивы «блауграны» понятны. В клубе существенные проблемы с финансами – трансфер Дани Ольмо привёл к тому, что футболиста с трудом заявили на первую часть сезона, а во второй он мог вообще не сыграть. В то же время «Барса» понимает влияние вингера на игру команды в атаке – отпускать такого лидера просто недопустимо. Контракт по схеме 1+1 – видимо, всё, что может предложить клуб.

В то же время это точно не тот случай, когда следует стоять на своём и экономить. Рафинья – среди тех игроков «Барсы», кто до последнего времени оставался в тени и недополучал внимания что от болельщиков, что от руководства. Упорной работой он превратился в лидера команды – и теперь сам может диктовать условия. Тем более вингер считается фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» – если он возьмёт награду, это ещё сильнее поднимет его стоимость.

Каталонцам лучше согласиться на условия бразильца и продлить соглашение сейчас. Иначе напрашивается целая россыпь проблем – настойчивый интерес от других клубов, повышение запросов самого футболиста. При этом Рафинья нужен проекту – только с ним удастся сохранить взятые позиции.