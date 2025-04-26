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У «Барсы» тяжёлые переговоры с фаворитом «Золотого мяча». Игрок недоволен зарплатой, включились шейхи

сегодня, 10:12
Рафинья

Лучше не пытаться экономить.

Заставил каталонцев забыть о Уильямсе

Летом каталонцы планировали сразу два топ-трансфера под Ханса-Дитера Флика. Лапорта хотел воссоздать связку, взявшую для Испании Евро-2024 – Ямаль уже делает погоду в команде, теперь открыли охоту на Дани Ольмо и Нико Уильямса. На выходе удалось подписать только первого, за срыв переговоров с «Севильей» было довольно обидно. По крайней мере, пока не начался сезон.

Потом «Барса» уже забыла о молодом испанце – статус лидера себе внезапно начал зарабатывать Рафинья. Бразильский вингер в Лиге чемпионов прибил «Баварию», сразу после помог обыграть «Реал» в класико – сначала в чемпионате, а потом в Суперкубке, его дубль позволил выйти победителем из перестрелки с «Бенфикой». Проще говоря, у исполнителя подскочила результативность – причём он начал забивать в критически важные для команды моменты.

На данный момент вингер сыграл в 31 матче Ла Лиги – и отметился 15 забитыми мячами, а также сделал девять голевых передач. Это второй бомбардир «сине-гранатовых» (больше голов только у Роберта Левандовского – 25). «Барса», по последним данным, отказалась от идеи покупать Уильямса – у клуба уже есть топ-футболист на его позиции, а подписывать футболиста для ротации за такие деньги слишком дорого.

Заслужил условия на уровне лидеров – клуб пытается сбить запросы

Этому перформансу от Рафиньи предшествовали годы адаптации. Длительное время каталонцы недооценивали своего вингера. Его подписывали в момент, когда Хави работал над реанимацией карьеры Усмана Дембеле – тренер доверял французу, так что новичку пришлось перейти на неродной фланг и привыкать играть там. Исполнитель в связи с этим выступал не так ярко, что сказывалось на отношении к нему со стороны фанатов.

Как только Дембеле ушёл в «Пари Сен-Жермен», на горизонте появился Ламин Ямаль – Хави оценил талант тинейджера и выбрал его в качестве основного вингера на правый фланг. Летом каталонцы активно вели переговоры с «Атлетиком» по Нико Уильямсу. Можно сказать, Рафинью просто вытесняли из команды – и всё же футболист, несмотря на такое недоверие и игру на неродной позиции, смог раскрыться. Сейчас бразилец находится в команде в совершенно другом статусе – и может требовать соответствующего отношения и условий.

На этом фоне появляются инсайды, что у клуба с игроком возникают серьёзные споры при переговорах по новому контракту. «Сине-гранатовые» предлагают подписать соглашение сроком на один год с опцией продления ещё на сезон. Так «Барса» хочет избежать повторения случаев, когда футболисты выбивали себе длительные и дорогие контракты. Сам футболист требует контракт на два фиксированных года. Вдобавок вингер недоволен предлагаемой клубом зарплатой. Сторона Рафиньи настаивает на улучшении условий.

В переговоры готовы включиться аравийцы

Шейхи давно ведут охоту на топ-игроков. Аппетиты значительно выросли, когда шейхам удалось привезти в свой чемпионат Криштиану Роналду, Карима Бензема, Неймара (с последним в итоге не срослось – но чисто с опорой на имя это топ-сделка). В последнее время клубы Саудовской Аравии нацелились на ещё двух топ-футболистов. Один бразилец претендует на «Золотой мяч» в 2025 году, другой едва не забрал награду в прошлом.

Сообщается, что в кандидатуре Рафиньи заинтересован «Аль-Хиляль». Клуб из Эр-Рияда ранее провернул несколько топ-сделок – забрал Сергея Милинковича-Савича, Александара Митровича, Малкома, Рубена Невеша, Жоау Канселу, Калиду Кулибали. Но с потерей Неймара клуб лишился лица проекта – сейчас Рафинья способен решить эту проблему.

По последним данным, «Аль-Хиляль» очень нацелен на оформление сделки и сделает всё возможное. Отмечается, что столицу Каталонии посетила делегация аравийской команды – обсуждалась возможность перехода. Самому игроку готовы выписать контракт на четыре года с зарплатой 200 млн евро. Компенсация для «сине-гранатовых» в таком случае составит 100 млн евро. «Барса» при этом хочет сохранить игрока, конечное решение за вингером.

Не стоит экономить на фаворите «Золотого мяча»

Мотивы «блауграны» понятны. В клубе существенные проблемы с финансами – трансфер Дани Ольмо привёл к тому, что футболиста с трудом заявили на первую часть сезона, а во второй он мог вообще не сыграть. В то же время «Барса» понимает влияние вингера на игру команды в атаке – отпускать такого лидера просто недопустимо. Контракт по схеме 1+1 – видимо, всё, что может предложить клуб.

В то же время это точно не тот случай, когда следует стоять на своём и экономить. Рафинья – среди тех игроков «Барсы», кто до последнего времени оставался в тени и недополучал внимания что от болельщиков, что от руководства. Упорной работой он превратился в лидера команды – и теперь сам может диктовать условия. Тем более вингер считается фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» – если он возьмёт награду, это ещё сильнее поднимет его стоимость.

Каталонцам лучше согласиться на условия бразильца и продлить соглашение сейчас. Иначе напрашивается целая россыпь проблем – настойчивый интерес от других клубов, повышение запросов самого футболиста. При этом Рафинья нужен проекту – только с ним удастся сохранить взятые позиции.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 15:32
Вероятно, что сейчас технологии позволяют футболистам играть на высшем уровне до 35, а до сорока - стрич бабло по аравиям и интерам майями. Футболисту может быть мало бабла и/или личных и командных достижений. Чего именно не хватает Рафиньи и Ямалю я не знаю, тут нужно даже не банальное "спросить у них", а посмотреть о чем они молчат или залезть им в " ПодсозНание". По моему мнению - у спортсменов рано или поздно начинается спад, значит, трениться надо больше чем раньше. Кто-то, как рон лева бензема отчасти месси - принимает вызов времени, кто то как роналдиньо начинает уходить в загулы, врать что мол "все выиграл" Аак все, ведь турниры проводятся чуть ли не ежегодно?!!! Иликак адриано врать, что перестал трениться изза смерти отца. Вобщем, человек скажет и сделает что угодно, чтоб ничего не делать. Этобаза. Ивсе врут, слова есть чтоб скрыаать мысли. Этотоже база.
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 15:14, ред.
Одно другому не мешает, остаться в Барселоне ради карьеры это как раз та самая практичность которая одновременно и сохраняет некоторую романтику, я это называю здравомыслием. Аравия это не практично и не романтично, это тупой навар бабла. А остаться в Европе ради серьёзных вызовов это и смело, и красиво, и карьере в плюс и в конечном итоге тоже бабло, но уже как побочный продукт а не первоцель. Просто я не думаю что он в свои 17 лет именно в таком ключе думает. Он ещё школьник и даже по годам до такого не дорос. Так что да, но после 30ти они уже спокойно идут к саудитам играть за тупо наваром бабла. И наверное после 30ти это уже вполне себе разумный подход к своей жизни. Ну кстати Рафинью как раз в этом отношении понять можно, ему уже к 30ти близится. Но толкьо одного я не пойму, им чо мало того что они уже настригли?)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 15:04
Как раз ямаль практик. Затри года в аравии форма пропадет вместе с хайпом и с местом в сборной. Плюс- фати и крчича и аленью тоже нахваливали по малолетке. Да, он получит бабки, но с его характером бабки - брызги, он понторез. Ну и получится очередно игрок Оскар - выббравший бабки а не карьеру. Ав этой барсе можно еще пару лет расти и потом перейти в клуб в топ3 по бабкам в европе. И выиграть в нем 2-3 лч, а потом доигрывать в каком нибудь атлетико, интер майями и прочее. У ямаля есть все, чтобы выстроить карьеру не хуже модрича или алькантары хотя бы, а не умирать как профи так толком и не раскрывшись в проф. Футболе. И, вероятно, прилично недозаработав. Таккак три года за 500 лямов это все равно меньше пятнадцати-двадцати лет за лярд.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:57
Я уверен, что до последних лет барса была БОГАТЫМ клубом
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:56
То есть в 21 веке барса тратилась на трансферы и зарплаты порядошно, в топ 10 входила точно по этому показателю. Последнюю лигу чемпионов выиграла уже как полноценный мешок - с некоторой натяжечкой сборная мира - ничем не беднее состав выглядил чем у интера руюежа веков, реала, мс - воспттанники плюс куча дорогих покупок о вот потом - да. Скандалс неймаром, бате которого еще сорок лямов за трансфер втихаря перевели, незаигравший гризман, дембель, коут.
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 14:55
Я не уверен что Барселона бедный клуб, я думаю она бедновата для гранда, но на уровне чуть пониже у неё всё в порядке. А если брать в расчёт активы в виде игроков то они очень богаты, просто у них всё вложено. Саудиты предлагали за Ямаля только 400 лямов евро, это довольно таки солидный бюджет мне кажется был бы, но Барса с принципами и игрока им сохранить важнее, ну и он наверное тоже предпочитает профессиональный футбол в Европе дворовому в Аравии. Молодой ещё, ещё романтик
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:49
Раньше у барсы бабок было - попой жуй. Слыханное ли дело для любого клуба европы, кроме реала и временами интера, юве, милана, мс, челси, - чтоб к тебе бежал играть роналдо, клюйверт, савиола, ривалдо, ибра, неймар, фабрегас, роналдиньо, суарес, гризман. Не может в основу алькантара - идет на условное полупонижение в баварию. Постарел это о? Пшел в обедневший интер. Барса до двадцатых была тем еще мешком, только с сильной академией, философией и репутацией. Потом бабки закончились. Нотоже относительно, угадайте, была ли барса в топ 10 самых дорогих команд этой лиги? Ответ да, и уверенно в топ. Бедные клубы не подписывают левандовского. Но все равно, даже этот список покупных звезд проигрывает в яркости мадридскому! Поэтому оцнниваю навыки в нахождении бабок реала чуть выше, чем аналогичные навыки у барсы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:30
Надо продлять. Барселона сейчас не в том положении, чтоб разбрасываться кадрами калибра Рафы. Была бы ему альтернатива в команде, - другое дело, но...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:58
Тяжёлые времена для Барселоны грядут, мало кто реально готов играть за цвета команды и на первое место ставят мечту об игре в именитом клубе. Всё больше в вопросе где продолжить карьеру превалирует вопрос денег. Раньше видимо это было не так выражено и Барселоне удавалось за счёт своего имени без особых средств удерживать крутых игроков, которым важнее было защищать цвета великого клуба. Сейчас меняются времена и реалии, и если Барса срочно не обзаведётся богатым спонсором способным покрывать финансовые хотелки звёзд то ей будет невероятно сложно удержаться на вершине.
rufunt
rufunt
сегодня в 10:46
Дадут хорошую сумму - Лапорта лично поможет сумки донести.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:38
Барселоне не нужно держаться за Рафинью. Лучше сейчас продать. Не думаю, что в следующем сезоне хотя бы половину нынешней статистики покажет. Думаю, он игрок одного сезона. Ну и конечно, ему 30 скоро. Для бразильцев это уже пенсия.
Гость
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