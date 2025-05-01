Названы претенденты на приз лучшему игроку года Лиги 1

Опубликован список претендентов на приз «Игрок года в Лиге 1» от Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).
На награду претендуют: Райан Шерки («Лион»), Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими и Витинья (все — «Пари Сен-Жермен»).
Церемония вручения футбольных наград от UNFP состоится 11 мая.
Витинья боец невидимого фронта, который проделывает огромный объем работы в центре поля ПСЖ, работает как на атаку, так и на оборону, но увы, он в тени того-же Дембеле
Хакими....тут не знаю что сказать. Как всегда отлично подключается к атаке, но судить о его оборонительных качествах сложно, т.к в Лиге1 не так много команд играющих против ПСЖ с позиции силы....
Шерки на своих плечах тащит Лион и скорее всего покинет клуб летом
А вот голосую я за Дуэ. Игрок совершил значительный и качественный скачок. Если в начале сезона он был сменщиком Барколя, то по ходу сезона Дезире стал основным, усадив Барколя на лавку, а Барколя тоже не хухры-мухры. Поэтому мой голос за Дуэ
Витинья боец невидимого фронта, который проделывает огромный объем работы в центре поля ПСЖ, работает как на атаку, так и на оборону, но увы, он в тени того-же Дембеле
Хакими....тут не знаю что сказать. Как всегда отлично подключается к атаке, но судить о его оборонительных качествах сложно, т.к в Лиге1 не так много команд играющих против ПСЖ с позиции силы....
Шерки на своих плечах тащит Лион и скорее всего покинет клуб летом
А вот голосую я за Дуэ. Игрок совершил значительный и качественный скачок. Если в начале сезона он был сменщиком Барколя, то по ходу сезона Дезире стал основным, усадив Барколя на лавку, а Барколя тоже не хухры-мухры. Поэтому мой голос за Дуэ