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Названы претенденты на приз лучшему игроку года Лиги 1

вчера, 11:57

Опубликован список претендентов на приз «Игрок года в Лиге 1» от Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).

На награду претендуют: Райан Шерки («Лион»), Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими и Витинья (все — «Пари Сен-Жермен»).

Церемония вручения футбольных наград от UNFP состоится 11 мая.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:09
Дембеле. В целом, ПСЖ хорош...
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:59
Каждый по своему проводит хороший сезон, но победит скорее всего Дембеле. Усман наконец то взялся за голову, перестал грысться с Энрике и сразу же стал исправно забивать, обеспечивая победы ПСЖ.
Витинья боец невидимого фронта, который проделывает огромный объем работы в центре поля ПСЖ, работает как на атаку, так и на оборону, но увы, он в тени того-же Дембеле
Хакими....тут не знаю что сказать. Как всегда отлично подключается к атаке, но судить о его оборонительных качествах сложно, т.к в Лиге1 не так много команд играющих против ПСЖ с позиции силы....
Шерки на своих плечах тащит Лион и скорее всего покинет клуб летом
А вот голосую я за Дуэ. Игрок совершил значительный и качественный скачок. Если в начале сезона он был сменщиком Барколя, то по ходу сезона Дезире стал основным, усадив Барколя на лавку, а Барколя тоже не хухры-мухры. Поэтому мой голос за Дуэ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:50, ред.
ШеркиЛион в финансовыми проблемаами. Некоторые лидеры ушли или проданы. И все равно (Лион хорош и претендует на топ-4. Шерки один из героев Лиона.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:23
нее, такой не нужен. Хотя неплохой игрок. Ну ему давно пора из лиги фермеров на повышение идти.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 12:22
Нуну Мендеша надо бы ещё добавить. Левый деф ПСЖ сегодня чуть ли не лучший на своей позиции.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:20
В МС быстрее подсуетятся.)
Брулин
Брулин
вчера в 12:13
Принимают решение исходя из последних месяцев, где Дуэ и Витинья конечно блистают. Но по сезону и особенно вначале тащили Жоау Невеш и Хакими. По Дембеле вопросов нет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:10
Надо летом парижанам Шерки купить, а то не порядок совсем.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:09, ред.
Шерки вообще добавили чтобы отмазаться что это не только лучших игроков ПСЖ выбирают, а я возьму да за него и прожмакаю
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:07
Что тут думать, Дембеле без шансов.
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