«Динамо» объявило об отставке Марцела Лички

Пресс-служба «Динамо» объявила об отставке с должности главного тренера клуба.

ФК «Динамо» благодарит Марцела за проделанную работу — под его руководством на протяжении двух лет команда демонстрировала атакующий футбол, а в сезоне-2023/24 завоевала бронзу чемпионата России.