«Динамо» объявило об отставке Марцела Лички

Пресс-служба «Динамо» объявила об отставке Марцела Лички с должности главного тренера клуба.
ФК «Динамо» благодарит Марцела за проделанную работу — под его руководством на протяжении двух лет команда демонстрировала атакующий футбол, а в сезоне-2023/24 завоевала бронзу чемпионата России.
Руководство "Динамо" возомнило себя великими деятелями и уволило (https://t.me/fcdynamo/31697) тренера, который после девятого места был в шаге от чемпионства в прошлом сезоне и держался в группе лидеров в этом. При этом практически каждая игра "Динамо" была зрелищной. И это без Тюкавина и вообще без нападающих. Представляю, сколько было бы нытья, останься без нападающих любой другой российский топ-клуб.
Очевидно, что Личку собирались уволить давно и ждали повод - вылет из кубка. Но даже в матче со "Спартаком" динамовцы выглядели как минимум не хуже.
Очевидно также, что руководство "Динамо" использовало проплаченных журналистов, которые два года без перерыва поносили Личку. Это особенно видно на контрасте с облизываниями Николича, у которого результаты не лучше, а игра в разы хуже.
Самый главный вопрос - с чего вдруг "Динамо" решило, что с таким составом можно гарантированно выигрывать трофеи? Чего ждать теперь? Вероятно, превращения интересной играющей команды в унылое зрелище.
Руководство "Динамо" возомнило себя великими деятелями и уволило (https://t.me/fcdynamo/31697) тренера, который после девятого места был в шаге от чемпионства в прошлом сезоне и держался в группе лидеров в этом. При этом практически каждая игра "Динамо" была зрелищной. И это без Тюкавина и вообще без нападающих. Представляю, сколько было бы нытья, останься без нападающих любой другой российский топ-клуб.
Очевидно, что Личку собирались уволить давно и ждали повод - вылет из кубка. Но даже в матче со "Спартаком" динамовцы выглядели как минимум не хуже.
Очевидно также, что руководство "Динамо" использовало проплаченных журналистов, которые два года без перерыва поносили Личку. Это особенно видно на контрасте с облизываниями Николича, у которого результаты не лучше, а игра в разы хуже.
Самый главный вопрос - с чего вдруг "Динамо" решило, что с таким составом можно гарантированно выигрывать трофеи? Чего ждать теперь? Вероятно, превращения интересной играющей команды в унылое зрелище.