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«Динамо» объявило об отставке Марцела Лички

вчера, 12:51

Пресс-служба «Динамо» объявила об отставке Марцела Лички с должности главного тренера клуба.

ФК «Динамо» благодарит Марцела за проделанную работу — под его руководством на протяжении двух лет команда демонстрировала атакующий футбол, а в сезоне-2023/24 завоевала бронзу чемпионата России.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:31
Я почему-то думал, что он вернётся в Оренбург. Ну, Самара, значит Самара. Посмотрим, что получится...)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:20, ред.
Привет, Витя! Тебя тоже с праздником.
А сможет ли он с теми, кого пестовал ещё со времён ФК "Чертаново" Осинкин, работать?
Как-то сомнительно.
Марцелу нужен обычный провинциальный футбольный клуб, который за большим не гонится, но в РПЛ поиграть, да ещё с полными трибунами на домашних матчах, руководство клуба имеет желание
Вот в Ростове ему, думаю, будет самый лучший вариант.
Ев17
Ев17 ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 21:43
будет, построже если тренера возьмут, Личка слишком демократичен, распустил дисциплину. Тот же Валера куда более требователен, а если кто-то вроде Бердыева, то и Барсу обыграем ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:41
Привет, Володя- с Праздником!!!
Ну вот, эта должность по нём...)))
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:09
"Марцел Личка может возглавить «Крылья Советов».
Сегодня «Динамо» объявило об отставке чешского специалиста с поста главного тренера.

По информации --------------, в начале следующего сезона Личка с высокой вероятностью возглавит «Крылья Советов». В самарский клуб также может прийти бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, поддерживающий тренера."
alexando1974
alexando1974
вчера в 20:40
ну и зря!
stanichnik
stanichnik ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 20:36, ред.
Доброго Здоровья, Jean!
Своей оценкой способностей Макарова, вы только подчеркнули глупые и поспешные, а главное неоправданно высокие вложения в футболистов. Проиграв Рубину дважды в сезоне 2020-2021, при этом впечатлившись игрой Макарова, не раздумывая отвалили за него девять миллионов евро. А два года назад, когда стоял выбор, кого купить Файзулаева за пол миллиона или Караскаля за восемь, выбрали второго, он же игрок сборной Колумбии, а не какого-то там Узбекистана.
На лицо грубый просчёт, а может хитрый расчёт наших горе-руководителей.
alexamit
alexamit ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 20:35
Не будет ничего нового.Пока все игроки не поймут,что играть надо все 90+минут.Но за четыре тура до конца тренеров не меняют.Играть надо всем.
lotsman
lotsman
вчера в 20:32
Могли бы до конца сезона дать доработать. Сейчас эта отставка и замена тренера ни к чему хорошему не приведёт.
shur
shur
вчера в 20:17
... Майская Маета, как говорят в народе!!! Сначало "Крестный ход", теперь "Отставка" ....! Весело в невеселом обществе "Динамо"...!
А Я за перемены,хуже уже то не будет,аминь!!!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:06
Ну да, с Макаровым только чемпионаты и выигрывать. Одноногий ленивый игрок. С тысячью замахов.
Capral
Capral
вчера в 19:48, ред.
Яша.

На каких сухарях?! Ты не перепутал с Химками? Макарова купили за 9млн., Глебова за 8, это сухари??? Ну знаешь, всем бы таких сухарей!!!
Ничего он не вылепил и даже недолепил. Решающую игру в Краснодаре, в прошлом году играл трусливо, только чтобы не пропустить и сыграть вничью. С вами сколько игр проиграл, но так и не понял, как играть со Спартаком... Даже новичок Махачкала, и та поняла как играть с вами, а Личка проигрывал регулярно...
Имея таких как Карра и Бит- надо рвать соперника, а не сопли жевать!!!
lukarelli
lukarelli
вчера в 19:15
Хм,чем их пятое место не устраивает,смысл рваться и тратить бабки,если в Лиге чемпионов,или в Лиге Европы не играть,Личка почти чемпионом их сделал,сами обгадились,но пятое их потолок,в следующем сезоне будут ниже
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:07
Виктор, не забывай про бюджет Динамо, на сухарях два сезона.
Огромное уважение Личке, лепит из ничего, и почти вылепил.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:01
Ожидаемо. Да он и сам был морально готов к увольнению.
Capral
Capral
вчера в 18:43, ред.
    Мясо69
    Мясо69
    вчера в 18:24
    Это ты о чём? О каком лысом дылде переростке?
    roma33rus
    roma33rus
    вчера в 18:07
    Отличный тренер,выжал из динамо больше чем они могли..Удивлен увольнению....Видимо сильное динамо не особо нужно.
    Разумный Шляпник
    Разумный Шляпник ответ баск (раскрыть)
    вчера в 17:55
    потому что матчи выигрывают нападающие, а турниры - защитники
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:43
    Виктор, нет, по счету всегда можно проиграть, но ничья с Зенитом должна была заставить задуматься боссов
    Capral
    Capral
    вчера в 17:13
    Потому что, и Барса, и Интер могут выйти в финал. Да, я болею за Интер, но вполне допускаю, что Барса может пройти итальянцев, в силу отдельных факторов. А кроме всего, мне лично, было бы интересней увидеть в финале, именно Барсу, чтобы увидеть её истинный уровень, на фоне мощного соперника.

    Что касается тренера. Это Анчелотти сказал, что Дида- один из лучших вратарей мира. Думаю, что после этого, все сомнения в его топовости отпали... Я скринил эту статью, она коротенькая, найду, покажу.

    И последнее, про Семина. Семин сам себя не уважает, после того, как он обвинил Бескова в поражении в Ташкенте, в 1970. Тогда, Семин сказал, что одной из главных ошибок Бескова было то, что он не выставил Семина в игре. Кроме всего, будучи ГТ киевского Динамо, и вылетев от скромной Браги, Семин, вместо того, чтобы прилететь в Киев и отчитаться за поражение, улетел прямиком в Москву, после чего, президент Динамо И.Суркис назвал Семина - размазней.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 17:09
    Кстати Капелло сказал, что Довбик это отличный трансфер для Ромы. Согласен???
    z6pjnhh5zx2s
    z6pjnhh5zx2s
    вчера в 17:06
    На обещал много - а не получилось.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 16:50
    А как же заявление после игры Арсенал - ПСЖ, что вот в финале у Барсы и будет настоящая проверка с французской командой??? Т.е. даже не дождался первого матча Барса - Интер и уже заранее похоронил итальянцев.

    Зачем мне приводишь мнение тренера, если сам ни во что не ставишь мнения многих тренеров. По словам Сёмина как то прошёлся и по многим другим. Ты либо сам уважай мнения тех кто больше тебя понимает в футболе, либо не приводи их доводы другим.
    Capral
    Capral
    вчера в 16:33, ред.
    По Станковичу, я с первого дня и до сегодня всё сказал. У него была только одна показательная игра в Химках , где действительно было много общего от футбола Бескова. Но это было один раз, в остальном непонятные эксперименты и бессистемный футбол.
    Что касается Интера, то, я ничего не заявлял, но дал обстоятельный комментарий, что может быть в этой паре. Пока, я близок к сказанному. Если ты заметил, я никогда не делаю безответственных заявлений, а все мои комментарии опираются на факты. И если, один из лучших тренеров мира заявляет, что Дида- один из лучших мировых вратарей, значит, он точно топовый вратарь!!!!!!!
    Capral
    Capral
    вчера в 16:24
      Comentarios
      Comentarios
      вчера в 16:20
      Динамо вот чет всегда не хватает. Игнашевича на гп попрет
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 16:03, ред.
      Очень и очень жаль, мы потеряли Динамо
      Личка излучал энергию и уважение к Динамо
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      вчера в 16:01
      Позор это 19 голов старого Криса Вуда в АПЛ. Но по этому поводу нет комментария.
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      вчера в 15:59, ред.
      Симеоне не вдруг начал терять очки это тенденция длившаяся годами. Это давно уже не команда с надёжной обороной. Он не может создать уже и копию той команды и построить что-то новое. Поэтому никакое Атлетико не имеет никакого отношения к достижению Жироны.
      Гость
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