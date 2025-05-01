Случайно подписали короля футбола и в шаге от европейского финала. «Бетис» воспрянул с новой атакой

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сегодня, 16:45

Надежда на нестабильных технарей.

В основе успехов «Бетиса» – мудрость Инженера

В истории АПЛ теперь пять тренеров, которые выиграли чемпионат в первом сезоне в новом клубе. Трижды это удавалось наставникам «Челси». Моуриньо, Анчелотти и Конте побеждали сразу. Теперь празднует Слот с «Ливерпулем». А в «Манчестер Сити» сразу взял заветный кубок лишь Пеллегрини. Мануэлю сейчас 71 год, близок к завершению тренерской карьеры. Чилиец тренировал «Реал» и «Манчестер Сити». Теперь работает с другим королевским клубом – «Бетисом».

«Зелено-белые» десятилетиями находились в тени более успешного клуба своего города Севильи. Многочисленные победы одноименной команды в Европе, а также зажженные с помощью директора Мончи звезды, задвинули «Бетис» на десятый план. Но когда руководству клуба хватило ума довериться победителю Пеллегрини и не мешать Инженеру работать, то получили полуфинал Лиги конференций 2025. А три года назад Мануэль выиграл с «Бетисом» Кубок Испании.

Всего второй трофей в 21 веке. Первым тоже был Кубок Короля в 2005-м. У «Бетиса» лишь один чемпионский титул в далеком 1935-м. Три года назад в финале Кубка страны обыграли «Валенсию» в серии пенальти. Голкипер Мамардашвили не стал героем, футболисты «Бетиса» четко выполнили пять ударов. Американец Муса, который теперь играет за «Милан», не забил. Легендарный фланговый хавбек Хоакин успел выиграть трофей до выхода на футбольную пенсию.

Созидатель Иско добавил севильской команде класса

Сейчас у «Бетиса» есть другой важный ветеран после ухода Хоакина. На днях Иско исполнилось 33 года. Бывший игрок «Малаги», где рос под руководством как раз Пеллегрини и играл в Лиге чемпионов, воссоединился со знакомым тренером. Имя наставника притягивает неплохих футболистов. Главный минус Иско все знают. Невезучий атакующий хавбек. Евро-2024, куда де ла Фуэнтес планировал его пригласить, плеймейкер пропустил из-за перелома ноги. Осенью снова сломал ногу.

Но Франсиско Аларкон привык восстанавливаться после неприятных повреждений. Вернулся и создавал голы в поединках в марте и апреле. Иско не всегда нагружали работой в Лиге конференций. Но сегодня первый полуфинал в Испании против «Фиорентины». Есть смысл выпустить на поле ветерана, чтобы напряг старого знакомого. Давид Де Хеа вернулся в футбол в составе «фиалок», а Иско попробует выбить его по пути в очередной для итальянского клуба финал турнира.

Помогать ему будет Джонни Кардосо. Американец из Нью-Джерси воспитывался в бразильских клубах. В двадцать три года пытается стать важным в центре поля «Бетиса». Умеет отбирать мяч и отдавать точные передачи. Иско нужен за спиной такой напарник. А вот опытный Вильям Карвалью, португальский ветеран «Бетиса», не в такой хорошей форме. Но в решающих матчах Ла Лиги и Лиги конференций Пеллегрини пригодятся все кадровые ресурсы. Вместе с новой звездой атаки.

Антони мечтает о воскрешении карьеры после аренды

Пресс-служба «Бетиса» выжимает максимум из этого трансфера. «Манчестер Юнайтед» отправил Антони в аренду в испанский клуб. Дебют удался. Правый вингер, который в Англии запомнился слабыми поединками, сразу начал доминировать. В четырех первых матчах за «Бетис» у Антони четыре голевых действий. Позже технарь, разумеется, выступал не настолько стабильно. Но шутки, что он «величайший футболист всех времен» и «новый король Ла Лиги» стали популярными.

Ирония теперь работает на Антони. Поскольку бразильцу всего 25 лет, то успехи в составе «Бетиса» в связке с Иско возвратили вингера в список трансферных целей серьезных клубов. Антони заинтересовался «Атлетико», хотя в конце сезона там будут ждать решений Симеоне и Гризманна. Тренер и ветеран могут уйти, могут остаться. У мадридцев есть справа сын Симеоне, но Антони более опытный игрок. В «Манчестер Юнайтед» будут рады вернуть хотя бы часть денег.

Сила Антони в двух особенностях – техника и самоуверенность. Вряд ли он на сто процентов ироничен, когда фотографируется с надписями «величайший всех времен». Бразилец считает себя особенным футболистом. А в неудачах в Англии винит тренеров МЮ . Следовательно, в любой момент, независимо от результата предыдущего матча, может обыграть защитника один в один и забить ключевой гол «Бетиса» в финальной части сезона. Также у него появился новый адресат в центре атаки.

«Бетис» может трагично завершить колоритный сезон

Форварды «Манчестер Юнайтед» подводят много лет подряд. А у «Бетиса» на днях была победа 5:1 над «Вальядолидом». Шесть ударов по воротам, а также гол плюс пас у форварда Кучо Эрнандеса. Колумбийцы обустроили лабораторию по созданию интересных нападающих. И не все они играют за «Краснодар» и «Зенит». Молодой Эрнандес приехал из США , где играл за клуб «Коламбус Крю». Теперь у него новая банда – Иско, Антони и левый вингер «Бетиса» Хесус Родригес.

Пареньку всего 19 лет, а уже делит игровое время слева в атаке с марокканцем Эззальзули. Этот игрок тоже хорош. Все в атаке у Пеллегрини – взрывные мастера. Могут выдать классные поединки против «Фиорентины». Но «Бетису» рано готовиться к финалу против «Челси». Мареске для начала надо выбить упрямых шведов из «Юргордена». Соперник намного слабее, чем у испанцев, но постарается удивить. А «Фиорентине» не нужно удивлять, чтобы оставить «Бетис» без трофея.

Итальянцы дважды играли в финалах Лиги конференций. Оба раза уступили, но упрямо идут в третий финал подряд. Кубковый характер команды виден сразу. А тренер Палладино подхватил знамя Итальяно, который теперь успешно работает в «Болонье». Тренер «Бетиса» на тридцать лет старше, чем наставник «Фиорентины». Но Пеллегрини не был в финалах еврокубков с «Реалом» и «Манчестер Сити». А «Вильярреал» чилийца остановился как раз в полуфинале с «Арсеналом».

В Ла Лиге «Бетису» тоже будет сложно завоевать одну из пяти путевок в Лигу чемпионов. Успешные действия «Бетиса» в Лиге конференций, «Атлетика» в Лиге Европы и полуфинал «Барселоны» в главном еврокубке помогли набрать достаточно пунктов, чтобы обойти как раз Серию А, где играет «Фиорентина». «Бетис» на шестой строчке, Пеллегрини на один пункт уступает бывшему клубу — «Вильярреалу», которому проиграл в очном поединке. Впереди пять ключевых туров.