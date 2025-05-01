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На матчах Первой лиги пройдёт акция «Бессмертный полк»

вчера, 19:55

На матчах 32-го тура Первой лиги 10 и 11 мая будет проведена акция «Бессмертный полк».

У любого болельщика будет возможность почтить память своих прославленных родственников во время игр. С помощью конструктора портрета на сайте "«Бессмертного полка» можно создать индивидуальный макет и прийти с ним на стадион.

С портретами героев-участников Великой Отечественной войны на матчи выйдут также игроки и арбитры.

Российский футбольный союз проводит эту акцию в рамках мемориальной программы «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!» Впервые на футбольных соревнованиях она прошла в конце апреля на играх Кубка России.

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