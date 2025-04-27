Безумный триллер в кубковом финале «Реала» против «Барселоны». Флик уволил Анчелотти

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сегодня, 11:04

Дошли до кульминации в овертайме.

«Реал» имени Анчелотти погиб красиво

Эмоциональный матч получился символичным. Первый гол «Барселоны» четким ударом в «девятку» забил 22-летний Педри. Именно хавбек адресовал мяч 17-летнему Ямалю на фланг до этого. Ламин выдал идеальный пас назад. Сама атака началась с перехвата 18-летнего защитника Кубарси. Символично, ведь у «Реала» молодые люди так классно не работают. А вот ветераны подвели Анчелотти. Поражение от «Барселоны» во втором финале подряд означает для Карло расставание с «Реалом».

А ведь всё могло развернуться иначе. Во втором тайме голы «Реала» перевернули игру. Французы Мбаппе и Тчуамени вернули «сливочным» надежду на трофей. Но в концовке матча снова заявил о себе Ямаль. Его теперь сложно не заметить, у Ламина ужасная прическа. Покрасил волосы в соломенный цвет. Напоминает разведенную женщину из Индии, которая решила отпраздновать расставание с надоевшим мужем сменой имиджа. Спорная прическа, зато у Ямаля невероятные передачи.

В матче, где не хватало Левандовского – Роберт травмирован, а Рафинья отметился только нелепой симуляцией в штрафной площади, Ямаль сделал две голевые передачи. Заброс на Феррана Торреса, которому матч тоже не шибко удался, оказался важным для «Барселоны» по пути к победе в Кубке Испании. Ошибся опытный голкипер Куртуа. Тибо неудачно выскочил из ворот, позволил себя обыграть. Торреса назвали лучшим игроком финала, но это спорный выбор. Победила вся команда Флика.

Оба коллектива часто ошибались. Обе команды заслужили пропущенные мячи. Но разница в том, что морально «Барселона» была готова выиграть, а «Реал» скорее ждал серии пенальти. На 116-й минуте финала великолепный Лука Модрич дополнил список ляпов от опытных игроков «сливочных». Хорват неудачно отдал мяч в центр поля, двужильный Кунде перехватил передачу. Мог сыграть иначе, но решил тихо пробить низом по воротам. Куртуа не спас, а хавбеки «Реала» не прочитали тот момент.

Негатив мешает «сливочным» побеждать

У стариков бывает жизненная фаза, когда настолько боятся смерти, что постоянно на всё жалуются. И всегда всем недовольны. Флорентино Перес утомил испанцев вечными жалобами. До матча набросился на бригаду арбитров. В результате Рикардо де Бургос Бенгоэчеа правильно оценил повтор в моменте с картинным падением Рафиньи. Судьи отменяли голы из офсайдов, здесь им помогали технологии. Арбитр не поставил пенальти в ворота «Реала», когда мяч ударился в руку Вальверде.

Повод был, поскольку универсальный уругваец не успел коснуться ладонью земли. Но естественное положение конечности позволило де Бургосу трактовать эпизод в пользу «Реала». А вот в концовке негатив окончательно захлестнул команду Анчелотти. Замененный Рюдигер сорвался на бровке и вынудил арбитра показать ему красную карточку. Как уже сто раз было сказано по ходу сезона, у «Реала» проблемы с дисциплиной. Поведение игроков – часть пазла, но есть позиционная дисциплина.

Разве Родриго, Винисиус и Беллингем провели вчера великолепный финал? Васкес и Беллингем получили по красной карточке на последних секундах матча. А лучше бы Джуд успевал накрыть Педри и Кунде перед их дальними ударами. Атака с голом Торреса тоже сложилась в пользу Ямаля и Феррана, поскольку позиционно нынешний «Реал» не команда для победы в Лиге чемпионов. «Арсенал» это тоже доказал. Можно не делать акцент только на трёх подряд поражениях от «Барселоны».

В таком моральном состоянии невозможно быть на пике формы. Не считая двужильного Вальверде в лучших матчах, у «Реала» нет человека в отличной форме. Показательно. Частенько мешают травмы. Менди заменили на старте финала. Мбаппе не был готов провести весь поединок. Но даже когда Килиана не отвлекает здоровье, француз не играет легко. Результативный нападающий не смог уничтожить оборону «Барселоны» в финале, хотя у каталонцев привычно были оплошности.

Флик выиграл все семь финалов в карьере

Впечатляющая серия для Ханса-Дитера. Флика привыкли называть Ханси, но в этом нет неуважения к наставнику. Фергюсона тоже не называют Александром. Сэр Алекс не был таким маньяком в финалах, как оказался немец. «Манчестер Юнайтед» уступал в решающих матчах, а Флик пока только побеждает. Хотя у него не было невероятного трансферного бюджета прошлым летом, новый тренер «Барселоны» улучшил команду. Вчера «Реал» несколько раз ловили в офсайды, не отказались от стиля.

«Барселона» рискует, пропускает, но в итоге забивает на гол больше, чем большинство сложных соперников. Каталонцы играют живо и криво, а потом тонко и победно. Зрелищная команда. «Реал» пытался быть собой, когда отыгрался и вышел вперед. Но в новом сезоне команда Анчелотти не останется надолго в старом режиме. Теперь у Флика три победы над «Реалом» подряд в первых Эль Класико. Повторение лучшего результата в истории для тренеров «Барселоны». Выше лишь один дядька.

Хосеп Гвардиола выиграл 5 первых Эль Класико как наставник «Барселоны». Но в те времена команда была опытнее. Сейчас Флик добавил в коллекцию Кубок Испании, обыграв пока ещё действующего победителя Лиги чемпионов и первую команду прошлого сезона в Испании. Состояние «Реала» все знают. Их ждёт замена тренера и нужно точечное усиление. Однако здесь и сейчас триллер создали невероятно мощные команды. Прекрасный зрелищный финал и оглушительная развязка.