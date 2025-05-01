«Коло-Коло» присудили техническое поражение в матче Кубка Либертадорес

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вчера, 21:59

Дисциплинарная комиссия КОНМЕБОЛ вынесла санкции в отношении «Коло-Коло».

Чилийскому клубу засчитано техническое поражение со счётом 0:3 от бразильской «Форталезы» в матче группового этапа Кубка Либертадорес. Кроме того, команду обязали провести при пустых трибунах следующие 5 домашних игр в соревнованиях, организованных КОНМЕБОЛ , а также без своих болельщиков пять выездных поединков.

«Коло-Коло» получил штраф в размере 80 тысяч долларов.

Напомним, матч Кубка Либертадорес, который должен был пройти в апреле, не состоялся. Перед игрой возле стадиона погибли два болельщика. В связи с отсутствием гарантий безопасности со стороны местного клуба и местных органов безопасности для обеспечения продолжения игры, матч был отменён.