АПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера апреля

Английская Премьер-Лига назвала претендентов на приз лучшему тренеру по итогам апреля.
Унаи Эмери («Астон Вилла») — 5 матчей, 4 победы, одно поражение;
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 5 матчей, 4 победы, одна ничья;
Эдди Хау («Ньюкасл») — 6 матчей, 5 побед, одно поражение;
Витор Перейра («Вулверхэмптон») — 5 матчей, 5 побед;
Арне Слот («Ливерпуль») — 5 матчей, 4 победы, одно поражение.
Победитель будет объявлен 5 мая.
Также стали известны кандидаты на награду лучшему игроку месяца.
наконец то появились действительно отличные тренеры среди британцев.
Хау может стать топом.
по крайней мере, ресурсы у Ньюкасла имеются.
наконец то появились действительно отличные тренеры среди британцев.
Хау может стать топом.
по крайней мере, ресурсы у Ньюкасла имеются.
Меры были приняты.
Меры были приняты.