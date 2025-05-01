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АПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера апреля

вчера, 17:33

Английская Премьер-Лига назвала претендентов на приз лучшему тренеру по итогам апреля.

Унаи Эмери («Астон Вилла») — 5 матчей, 4 победы, одно поражение;

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 5 матчей, 4 победы, одна ничья;

Эдди Хау («Ньюкасл») — 6 матчей, 5 побед, одно поражение;

Витор Перейра («Вулверхэмптон») — 5 матчей, 5 побед;

Арне Слот («Ливерпуль») — 5 матчей, 4 победы, одно поражение.

Победитель будет объявлен 5 мая.

Также стали известны кандидаты на награду лучшему игроку месяца.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:58
Эдди Хау.
наконец то появились действительно отличные тренеры среди британцев.
Хау может стать топом.
по крайней мере, ресурсы у Ньюкасла имеются.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:15
Перейра лучший, дядька вылает просто шикарный результат. Незнаю почему его нет в списке, я бы проголосовал за него!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:15
а где АМОРИМ?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:47
Тренер волков хорош!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:46
А почему в голосовалке нет Перейры? По мне так он лучший
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:43
Добрый вечер.

Меры были приняты.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:34
Где Мареска?! Продажные😁
Гость
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