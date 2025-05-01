АПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера апреля

Сказка, реальность и надежда. «Тоттенхэм» обыграл «Будё-Глимт» с российским рекордсменом Но «шпоры» не убедили в своей безупречности.

«Райо Вальекано» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (2.05.2025) Одним из интересных матчей дня станет встреча «Райо Вальекано» с «Хетафе». Мы