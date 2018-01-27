Наставник «Йовила»: «Моуриньо просто источает высокий класс»

Главный тренер «Йовил Таун» Даррен Вэй после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии остался под впечатлением от команды соперника и их наставника Жозе Моуриньо:

«Для меня было большой честью говорить со специалистом такого класса. Он просто источает этот класс. К тому же он очень просто себя вёл по отношению ко мне.

Мы увидели, что тренер МЮ сделал домашнее задание. Меня бы не удивило, если бы он знал даже имена моих детей. Мне было бы интересно спросить, что Моуриньо думает о моей команде, но, кажется, что он был впечатлён увиденным. Хоть этот парень и победитель, мои игроки отдали на поле всё.

Мы очень гордимся своим выступлением. Думаю, что первые 20 минут мы создали несколько проблем у их ворот. Игра была бы иной, реализуй мы что-нибудь из тех двух шансов, что у нас были. Если и было какое-то разочарование, то это гол, пропущенный на 41-й минуте. Играя против одной из лучших команд в мире и против лучшего в мире тренера, 90 минут мы просто проживали какой-то сон».