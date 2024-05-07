0:4 от середняка, провал Каземиро. «Пэлас» деклассировал МЮ, помогли воспитанники «Сити» и «Арсенала»

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сегодня, 10:00

Это крест на тен Хаге.

На стадионе «Селхерст Парк» вчера происходило настоящее издевательство. «Кристал Пэлас» просто разорвал «Манчестер Юнайтед». Хлёсткие атаки, резко изменившиеся «орлы» и итоговые 4:0 – рассказываем, как сгорели «красные дьяволы».

Каземиро – центральный защитник, в атаке – без Бруну

Эпидемия травм и ротация – главная головная боль Эрика тен Хага. Не снимаем ответственность с голландца, но проговариваем эту вводную. У манкунианцев образовался стандартный набор травмированных. Почти весь сезон в лазарете проводят Лисандро Мартинес, Антони Марсьяль и Люк Шоу. С прошлого месяца к ним добавились Рафаэль Варан и Виктор Линделёф. Свежие пополнения – Скотт МакТоминэй и Тайрелл Маласиа. Последние матчи пропускают даже Маркус Рэшфород и Вилли Камбвала.

Огромный перекос в списке травмированных – в сторону линии обороны. Камбвала при оптимальном составе не был бы даже третьим-четвертым выбором для тен Хага. Кадровые проблемы вынудили ставить сырого воспитанника в старт против «Ливерпуля» и «Борнмута». Это подводка к одной из главных проблем «Юнайтед» во вчерашнем матче – тен Хаг поставил в пару центральных защитников с Эвансом Каземиро.

Другая ключевая потеря – Бруну Фернандеш. Португалец – один из немногих, кто тащил даже такой МЮ . Но батарейки рано или поздно садятся – хавбек тоже выбыл из-за повреждения. По этой причине он пропускал игру команды впервые. Его позицию «десятки» занял Маунт.

Столкнулись с другим «Пэлас»

Это что касается гостей. У «Кристал Пэлас» тоже есть важнейшие изменения. Рой Ходжсон не ставил команде привлекательный атакующий стиль – предпочитал надёжность в обороне и спокойствие в середине таблицы. Так было до февраля 2024 года. Ветерана цеха терпели, пока его подход давал результат – но к весне команда шла в опасной близости от зоны вылета. Решились на тренерскую рокировку.

Место Ходжсона занял 49-летний Оливер Глазнер. Австриец вырос в системе «Зальцбурга», много времени провёл тренером в Бундеслиге – под его руководством «Вольфсбург» пробился в Лигу чемпионов (после ухода упал на 12-е место), а «Айнтрахт» взял Лигу Европы, на следующий сезон пробился в плей-офф ЛЧ .

При Глазнере «Пэлас» стали чаще набирать очки. Сначала было тяжело – но и календарь был непростым (с 26-го по 32-й тур – «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Ман Сити»). Зато к матчу с МЮ «орлы» подходили с тремя играми без поражений.

И «красные дьяволы» не знали, чего ждать – играть предстояло уже не с командой, заточенной на оборону и постоянную борьбу.

Терзали МЮ , разбивали давление

При том, что манкунианцы забрали владение себе, острее с первой и до последней минуты смотрелись хозяева. «Орлы» просто вылетели на МЮ и не давали им продохнуть. Главные составляющие – высокая интенсивность, быстрые атаки и активный прессинг.

С выгодной стороны агрессию «Пэлас» подчёркивал неоптимальный состав «Юнайтед». В опорной зоне играли всё ещё неопытный Майну и потерявший место в старте Эриксен, в центре обороны не привык играть Каземиро, Маунт и Антони только набирают форму. Их съели моментально – частые потери превращались в регулярные удары. Хозяева при 42 процентах владения по итогам игры нанесли 18 ударов. У МЮ – 7.

И несколько таких ошибок привели к голам. Первый мяч «орлы» забили после вброса аута на своей половине. Каземиро привычно авантюрно выбросился на Олисе – только сейчас бразильца некому было страховать. Майкл добежал до чужой штрафной без сопротивления и пробил.

Второй гол – результат умного прессинга. «Красных дьяволов» зажали на правом фланге при развитии атаки, туда же зачем-то сместился Каземиро. За спиной оставался пробел и один страхующий (Эванс). Хозяева отобрали мяч и отправили Матета забивать.

Наконец, четвёртый – ещё одна ошибка Каземиро. Бразилец был первым на мяче у линии аута на угловой – замедлился, решил оттеснить соперника корпусом. Но оттеснили его хавбек повалился на газон, когда «орлы» перехватили мяч и быстро отдали под удар.

Летом придётся отбиваться от покупателей

Огромный вклад во вчерашний разгром внесли главные активы «Пэлас» — 22-летний Майкл Олисе и 25-летний Эберечи Эзе. Первый вырос в системах «Арсенала» и «Фулхэма», а первые шаги делал в КПР , «Уикоме». В «Пэлас» хавбек перешёл летом 2020-го – тогда казалось, что «орлы» переплачивают, отдавая 17,8 млн евро.

Эзе пополнил состав команды в следующее межсезонье – до этого он также играл в академии «Арсенала», после отправился в систему «Челси». Оттуда перебрался в «Ман Сити».

Футбольное образование у обоих игроков великолепное – требовалось только время, чтобы раскрыться на полную. Теперь они показывают фантастическую сыгранность, которая даёт «орлам» скорость в атаке. 2 из 4 голов в ворота МЮ – на счету Олисе. Эзе занимался продвижением и красиво выводил партнёров на удар.

Эти двое быстро созрели при Глазнере. Сейчас «Пэлас» — украшение середины таблицы благодаря им. Но они же могут стать и главной болью «орлов» — как минимум на одного из игроков уже выстраивается очередь из покупателей. Летом предстоит серьёзный бой.

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