0:4 от середняка, провал Каземиро. «Пэлас» деклассировал МЮ, помогли воспитанники «Сити» и «Арсенала»

Это крест на тен Хаге.
На стадионе «Селхерст Парк» вчера происходило настоящее издевательство. «Кристал Пэлас» просто разорвал «Манчестер Юнайтед». Хлёсткие атаки, резко изменившиеся «орлы» и итоговые 4:0 – рассказываем, как сгорели «красные дьяволы».
Каземиро – центральный защитник, в атаке – без Бруну
Эпидемия травм и ротация – главная головная боль Эрика тен Хага. Не снимаем ответственность с голландца, но проговариваем эту вводную. У манкунианцев образовался стандартный набор травмированных. Почти весь сезон в лазарете проводят Лисандро Мартинес, Антони Марсьяль и Люк Шоу. С прошлого месяца к ним добавились Рафаэль Варан и Виктор Линделёф. Свежие пополнения – Скотт МакТоминэй и Тайрелл Маласиа. Последние матчи пропускают даже Маркус Рэшфород и Вилли Камбвала.
Огромный перекос в списке травмированных – в сторону линии обороны. Камбвала при оптимальном составе не был бы даже третьим-четвертым выбором для тен Хага. Кадровые проблемы вынудили ставить сырого воспитанника в старт против «Ливерпуля» и «Борнмута». Это подводка к одной из главных проблем «Юнайтед» во вчерашнем матче – тен Хаг поставил в пару центральных защитников с Эвансом Каземиро.
Другая ключевая потеря – Бруну Фернандеш. Португалец – один из немногих, кто тащил даже такой МЮ. Но батарейки рано или поздно садятся – хавбек тоже выбыл из-за повреждения. По этой причине он пропускал игру команды впервые. Его позицию «десятки» занял Маунт.
Столкнулись с другим «Пэлас»
Это что касается гостей. У «Кристал Пэлас» тоже есть важнейшие изменения. Рой Ходжсон не ставил команде привлекательный атакующий стиль – предпочитал надёжность в обороне и спокойствие в середине таблицы. Так было до февраля 2024 года. Ветерана цеха терпели, пока его подход давал результат – но к весне команда шла в опасной близости от зоны вылета. Решились на тренерскую рокировку.
Место Ходжсона занял 49-летний Оливер Глазнер. Австриец вырос в системе «Зальцбурга», много времени провёл тренером в Бундеслиге – под его руководством «Вольфсбург» пробился в Лигу чемпионов (после ухода упал на 12-е место), а «Айнтрахт» взял Лигу Европы, на следующий сезон пробился в плей-офф ЛЧ.
При Глазнере «Пэлас» стали чаще набирать очки. Сначала было тяжело – но и календарь был непростым (с 26-го по 32-й тур – «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Ман Сити»). Зато к матчу с МЮ «орлы» подходили с тремя играми без поражений.
И «красные дьяволы» не знали, чего ждать – играть предстояло уже не с командой, заточенной на оборону и постоянную борьбу.
Терзали МЮ, разбивали давление
При том, что манкунианцы забрали владение себе, острее с первой и до последней минуты смотрелись хозяева. «Орлы» просто вылетели на МЮ и не давали им продохнуть. Главные составляющие – высокая интенсивность, быстрые атаки и активный прессинг.
С выгодной стороны агрессию «Пэлас» подчёркивал неоптимальный состав «Юнайтед». В опорной зоне играли всё ещё неопытный Майну и потерявший место в старте Эриксен, в центре обороны не привык играть Каземиро, Маунт и Антони только набирают форму. Их съели моментально – частые потери превращались в регулярные удары. Хозяева при 42 процентах владения по итогам игры нанесли 18 ударов. У МЮ – 7.
И несколько таких ошибок привели к голам. Первый мяч «орлы» забили после вброса аута на своей половине. Каземиро привычно авантюрно выбросился на Олисе – только сейчас бразильца некому было страховать. Майкл добежал до чужой штрафной без сопротивления и пробил.
Второй гол – результат умного прессинга. «Красных дьяволов» зажали на правом фланге при развитии атаки, туда же зачем-то сместился Каземиро. За спиной оставался пробел и один страхующий (Эванс). Хозяева отобрали мяч и отправили Матета забивать.
Наконец, четвёртый – ещё одна ошибка Каземиро. Бразилец был первым на мяче у линии аута на угловой – замедлился, решил оттеснить соперника корпусом. Но оттеснили его хавбек повалился на газон, когда «орлы» перехватили мяч и быстро отдали под удар.
Летом придётся отбиваться от покупателей
Огромный вклад во вчерашний разгром внесли главные активы «Пэлас» — 22-летний Майкл Олисе и 25-летний Эберечи Эзе. Первый вырос в системах «Арсенала» и «Фулхэма», а первые шаги делал в КПР, «Уикоме». В «Пэлас» хавбек перешёл летом 2020-го – тогда казалось, что «орлы» переплачивают, отдавая 17,8 млн евро.
Эзе пополнил состав команды в следующее межсезонье – до этого он также играл в академии «Арсенала», после отправился в систему «Челси». Оттуда перебрался в «Ман Сити».
Футбольное образование у обоих игроков великолепное – требовалось только время, чтобы раскрыться на полную. Теперь они показывают фантастическую сыгранность, которая даёт «орлам» скорость в атаке. 2 из 4 голов в ворота МЮ – на счету Олисе. Эзе занимался продвижением и красиво выводил партнёров на удар.
Эти двое быстро созрели при Глазнере. Сейчас «Пэлас» — украшение середины таблицы благодаря им. Но они же могут стать и главной болью «орлов» — как минимум на одного из игроков уже выстраивается очередь из покупателей. Летом предстоит серьёзный бой.
МЮ упускает борьбу за еврокубки
Манкунианцы – без побед в последних 6 турах и только с двумя – в последних 10. Изначально планировалось, что они поборются с «Тоттенхэмом» за место в пятёрке. Но дистанция показала, что «красные дьяволы» этого недостойны. Теперь команда тен Хага пропускает вперёд «Ньюкасл» и «Челси». 6-я строчка даёт путёвку в ЛК – «Юнайтед» идут на 8-й и могут надеяться разве что на победу в Кубке Англии и ЛЕ. Правда, и там тяжелейший соперник – «Сити». Тен Хаг уже может думать над переездом в «Баварию».
Того же тчуамени поставили в защите у Реале, но он не привозит по 3 гола за игру на детских ошибках. Каземиро явно снизил требования к себе.
Того же тчуамени поставили в защите у Реале, но он не привозит по 3 гола за игру на детских ошибках. Каземиро явно снизил требования к себе.
Особенно по поводу Каземиро и его непонятных выбеганий вперед: если это была установка тренера, чтобы Каз играл сразу на двух позициях - ну это очень глупо. Если выбегания были инициативой самого Каземиро - то какого рожна он не был заменен в перерыве?
Особенно по поводу Каземиро и его непонятных выбеганий вперед: если это была установка тренера, чтобы Каз играл сразу на двух позициях - ну это очень глупо. Если выбегания были инициативой самого Каземиро - то какого рожна он не был заменен в перерыве?