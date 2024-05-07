Ройсу, Санчо и Терзичу нужен финал. В Париже они сразятся с денежным мешком и своим прошлым

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сегодня, 13:02

«Боруссия» в шаге от сенсации, ПСЖ – ключевая преграда.

Энрике не стоит мерить по этому сезону – ПСЖ ещё не готов к его футболу

«Пари Сен-Жермен» — крайне неоднозначный, если сравнивать с предыдущими его версиями. Луис Энрике в команде первый сезон – это наслаивается на переходный период в клубе. Прошлым летом ушли Месси, Рамос и Неймар, их заменили молодыми и перспективными. Новички тяжело адаптируются в команде – а тут ещё надвигается потеря Мбаппе (летом Килиан отправится в «Реал»).

В клубе слишком много непостоянства – испанцу приходится прежде всего разбираться с этим. Уже сейчас он смотрит, насколько парижане готовы играть без своей главной звезды – форвард уже в марте стал реже играть полные матчи (тогда он провёл тайм против «Монако» и вышел на17 минут против «Реймса»), в апреле – 23 минуты с «Клермоном» и 45 – против «Гавра».

Вдобавок – системные особенности, мешающие Энрике. Испанец вынужден внедрять упрощённый персональный прессинг с оставлением одного из игроков соперника в надежде на его ошибки. В клубе много звёзд, далеко не все привыкли дорабатывать, выкладываться на полную. Кому-то тяжело взять на себя требуемый объём – это ещё не говоря о том, сколько всего надо держать в голове. Наконец, не со всеми команда начнёт следующий сезон. Проще дотерпеть до межсезонья и провести полноценную кампанию, заточенную под запросы тренера.

Главное – не рубить сгоряча. Дежурное чемпионство близко – от тренера будут требовать успеха в ЛЧ . Но даже в случае вылета от «Боруссии» итоги положительные – нечасто парижане забираются так далеко.

Ориентировочный состав ПСЖ (4-3-3): Доннарумма – Мендеш, Эрнандес, Маркиньос, Хакими – Руис, Виитинья, Заир-Эмери – Барколя, Мбаппе, Дембеле.

«Боруссия» отлично пользовалась недоработками парижан – это «тёмная лошадка»

Манера с упрощённым прессингом перетекала и на первый матч парижан с «Боруссией». Только у Эдина Терзича снова оптимальный состав – и это влияет на результаты. В период с декабря по апрель дортмундцы опять выдали топ-отрезок в чемпионате – лишь одно поражение за 13 туров. Коллектив уступил «Хоффенхайму», делил очки с «Аугсбургом», «Майнцем», «Хайденхаймом» и «Вольфсбургом» — зато разбил «Баварию», обыграл «Айнтрахт», разобрался с «Фрайбургом».

Сейчас ситуация хуже – «чёрно-жёлтые» уступили «Штутгарту» в битве за медали, не удержали победный счёт с «Байером» и проиграли «Лейпцигу». Всё это – прямые конкуренты «Боруссии», так что команда даже откатилась на 5-е место. С другой стороны, даже оно теперь даёт путёвку в ЛЧ – поэтому банда Терзича решила бросить все силы на главный еврокубок. Там всё равно отрезок поудачнее.

Теперь непосредственно о матче. У немецкого коллектива отлично получается играть вторым номером, отдав инициативу сопернику. Годом ранее была такая же история с «Челси» в 1/8 финала – первый матч при аналогичном сценарии выиграли. А вот в ответном решили побороться за инициативу – и поплатились (0:2). С парижанами опять отдали владение, зато больно били в контратаках – помогала скорость и чудо-перформанс Санчо. Джейдон в итоге уничтожил 13 обводками, а Фюллькруг забил победный.

Ориентировочный состав «Боруссии» (4-2-3-1): Кобель – Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон – Джан, Забитцер – Брандт, Адейеми, Санчо – Фюллькруг.

ЛЧ – приоритет для обоих

Разными путями – но команды пришли к одному: они всё ставят на еврокубковую кампанию. Для парижан такой подход – не новый. Давно они стали гегемонами в Лиге 1, но в ЛЧ остались предметом насмешек. Как некрасивая подруга «Реала» — тоже при деньгах, тоже с мечтой о «галактикос». Но ощутимо хуже в мелочах. И если «Сити» снял проклятье победой в предыдущем розыгрыше, то парижане продолжают мучаться. Теперь предстоит прощание с главной звездой и выбор дальнейшего пути – и стоило бы сверкнуть в ЛЧ до этого момента.

А «Боруссия» просто не может поступить по-другому. Вряд ли дортмундцы с их стратегией продавать молодые таланты грандам в ближайшем будущем зацепятся за полуфинал. К тому же чемпионат складывается ужасно – ЛЧ в такой ситуации укрепляет позиции Терзича, плюс Марко Ройсу даёт шанс попрощаться с клубом красиво. «Шмели» просто обязаны идти до конца.

Парижанам исторически тяжело с дортмундцами

Команды впервые сыграли между собой в 2010-м году – но впервые парижане обыграли «Боруссию» лишь спустя 10 лет. В трёх первых матчах немцы дважды добыли ничью и один раз победили.

Противостояние получило развитие в этом сезоне. Команды пересекались ещё в группе смерти. Очно преимущество – у парижан: победа и ничья. Но де-факто именно «Боруссия» финишировала лидером квартета. А ПСЖ едва не вылетел в ЛЕ .

Наконец, в первом матче дортмундцы проявили себя как кубкового бойца – команде достаточно ждать ошибок соперника. Чтобы наказать за них, класса хватает.