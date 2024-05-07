«ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (07.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение в этом матче парижскому гранду. На победу «ПСЖ» можно поставить по коэффициенту 1.54, а на успех «Барселоны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 6.2. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 4.45.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.87. Ставка на «обе забьют» составляет 1.52.
Форма команд
«ПСЖ» неудовлетворительно выглядел в первом матче, хотя в начале второго тайма упустил пару моментов, которые можно было реализовать. Тем не менее, поражение в первом матче (0:1) оставляет парижанам хорошие шансы взять уверенный реванш на своем поле, учитывая нестабильную игру немецкого клуба на выезде. В прошлом туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Гавром» (3:3), а ранее разгромил на выезде «Лорьян» (4:1).
«Боруссия» Дортмунд, наоборот, провела хорошую встречу с «ПСЖ» на своем поле, но после забитого гола не смогла увеличить свое преимущество. Теперь клубу предстоят как минимум сложные 90 минут на выезде. Гостям придется большую часть играть в обороне, однако несколько неплохих возможностей для контратакующей игры должно появиться. В прошлом туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд разгромила «Аугсбург» (5:1), а ранее крупно проиграла «РБ Лейпциг» (1:4).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних матчей «ПСЖ» завершились исходом «обе забьют»
- «Боруссия» Дортмунд проиграла лишь два из десяти последних матчей на выезде
- Четыре последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«ПСЖ» играет на своем поле и максимально мотивирован на эту встречу. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу минимум в 2 мяча и пройти в финал. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.