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Максименко — лучший игрок месяца в «Спартаке»

вчера, 14:48

Вратарь Александр Максименко – лучший игрок апреля в «Cпартаке» по мнению болельщиков, сообщил телеграм-канал «красно-белых».

За месяц россиянин провёл 7 матчей, 2 из которых оказались сухими.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:26
Сарказм принят и одобрен , с учётом всего
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:25, ред.
До сих пор не могу понять как он не пропустил в Питере...
Отбил все 862 удара....какие случайно какие нарочно....но отбил...
Это был всем сухарям сухарь...
Лучший - спору нет....
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:25
Болельщики знают о чём говорят. Спартак стал меньше пропускать
и этом конечно большая заслуга Максименко.
112910415
112910415
вчера в 16:06
лучший и есть
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:00
Ну в принципе согласны
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:00
У кого больше сухарей, тот и лучший !
Гость
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