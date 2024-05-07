Максименко — лучший игрок месяца в «Спартаке»

Вратарь Александр Максименко – лучший игрок апреля в «Cпартаке» по мнению болельщиков, сообщил телеграм-канал «красно-белых».
За месяц россиянин провёл 7 матчей, 2 из которых оказались сухими.
Вратарь Александр Максименко – лучший игрок апреля в «Cпартаке» по мнению болельщиков, сообщил телеграм-канал «красно-белых».
За месяц россиянин провёл 7 матчей, 2 из которых оказались сухими.
Отбил все 862 удара....какие случайно какие нарочно....но отбил...
Это был всем сухарям сухарь...
Лучший - спору нет....
Отбил все 862 удара....какие случайно какие нарочно....но отбил...
Это был всем сухарям сухарь...
Лучший - спору нет....
и этом конечно большая заслуга Максименко.
и этом конечно большая заслуга Максименко.