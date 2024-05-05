«Реал» огорчил «Барселону», взяв рекордный титул. Не помешала даже блестящая «Жирона»

1714893929

сегодня, 10:25

Хотя команда Мичела тоже хороша.

Анчелотти не повторил прошлогоднюю ошибку

Прошлой весной «Барселона» не была командой уровня плей-офф Лиги чемпионов. Также Хави не сумел выйти в финал Лиги Европы. Но в Испании благодаря голам форварда Левандовского «блаугранас» забрали у Карло Анчелотти звание чемпионов страны. Вчера опытный тренер досрочно вернул себе «золото». В текущем сезоне Ла Лиги «Реал» дважды обыграл «Барселону» в Эль Класико благодаря голам Беллингема. В первом круге сенсационный новичок Джуд сделал дубль, а в свежем апрельском матче забил поздний победный гол.

Очные дуэли против знаменитых врагов совсем не удались команде Хави, если говорим о результате, хотя по наполнению не все поединки были в пользу «Реала». Но досрочно титул в руки клуба из Мадрида «Барселона» вручила после поражения от скромных соседей из «Жироны». Команда, которая в своей истории наигралась в низших дивизионах, в этот раз показала себя агрессивной, смелой, размашистой, рискованной и более организованной в атаке, нежели «Барселона». До решения Хави остаться его команда играла заметно лучше.

«Жирона» Мичела стала полноправной героиней сезона, шикарная команда. Но они не «Реал». У Анчелотти в истории футбола отдельное место. Карло выигрывал во всех пяти ведущих лигах, единственный такой тренер. Ла Лигу теперь покорил дважды. Но если в «Барселоне» не наведут порядок, то это «золото» будет одним из многих в ближайшие годы. Хотя из-за травмы вылетали важные игроки обороны «Реала», хотя Куртуа не выручал, как вчера против «Кадиса» – бельгиец вернулся, а форвард Хоселу — не Бензема, «Мадрид» выполнил задачу.

У «сливочных» одно поражение в Ла Лиге на данный момент – в гостевом дерби против «Атлетико». У хавбека Беллингема 18 голов в чемпионате Испании, у Винисиуса 13 точных ударов, а третий из атаки – Родриго, забил 10 раз. Полезно выходил со скамейки Диас, у марокканца 6 голов и 4 ассиста. Справедливо высокие оценки у Вальверде, уругваец отдал семь голевых передач, наравне с Кроосом. Модрич даже в качестве запасного добавляет свои голевые участия. «Реал» невероятно опасен, а героем может стать любой, так они устроены.

«Реал» сравнялся с «Ювентусом» по чемпионствам

Подсчитывать кубки клуба из Турина всегда сложновато, ведь в их истории есть коррупционные скандалы, а потом суды за право вернуть себе «золото» в табель о рангах. Но на данный момент у «Ювентуса» официально 36 побед в Серии А. Рекорд для ведущих лиг, ведь у «Баварии» остается 33 титула, они на третьей строчке. Конечно, до мирового рекорда – у «Рейнджерс» 55 чемпионств, очень далеко, но титул повлиял на историю «Реала». Анчелотти ждали в сборной Бразилии, а теперь Перес сохранит легенду в Мадриде минимум ещё на сезон.

Также могут не отпустить Модрича. У хорвата 25-й трофей с «Реалом». Представьте, что Лука выбрал бы путь Кейна и все годы провел в «Тоттенхэме», где играл раньше. Хавбеку повезло с трансфером в правильный клуб для завоевания всех мыслимых и немыслимых кубков. «Реал» остается рациональной командой. Анчелотти сказал, что его работа выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам. И Карло прав. Кто заслуживает места в основе – играет, как Вальверде и Винисиус не первый год. Здравая оценка ситуации выручает «сливочных».

Крутой «Жироне» не хватило запаса прочности и скамейки, а запасных «Реала» показали против «Кадиса». Победили, пускай добили соперника уже после появления Беллингема со скамейки. Только в Кубке Короля у «сливочных» не получилось, Гризманн огорчил в плей-офф. Но в финале Суперкубка Испании «Реал» разгромил «Барселону» 4:1. Сам Хави не будет рассказывать, что его подопечные в этот раз заслужили титул. У каталонцев остается 27 чемпионских званий, «Реал» оторвался на девять. В Ла Лиге у них впечатляющая серия без поражений.

Клуб из Мадрида остается олицетворением класса

Не стоит путать с идеальностью, поскольку многие футболисты в составе «Реала» не на пике физических и творческих возможностей. Подрастает молодежь, но Карвахалю, Алабе и Кроосу намного больше лет, чем Винисиусу и Беллингему. Переходной период, где ищут новые якоря для успешной парковки в чужих гаванях. У «Реала» немало игровых проблем – фланги, реакция на вертикальные атаки по центру, ошибки в опорной зоне, неважный позиционный футбол, если соперник сел широко и низко, ведь нет центрального нападающего.

Зато у «Реала» есть запредельная вера в себя, основанная на хорошей атмосфере внутри коллектива. Год назад была примерно та же команда минус Беллингем, но дело не только в шикарной игре новичка. Прошлой весной «Реал» разнесли физически и морально в Манчестере, где Гвардиола увидел победу своей команды 4:0. «Сливочные» не сильнее «горожан», но теперь они дотерпели до серии пенальти, где на первый план вышел ключевой для результата человек, как сказал Анчелотти. Вратарь Лунин завел в финальные раунды сезона.

Впрочем, даже без Куртуа «Реал» объективно не имел права отдавать титул «Жироне», «Барселоне» и «Атлетико», эта тройка не такая выносливая. Виден уровень мастерства ветеранов мадридцев и таланты их молодежи. Важно не забывать про отсутствие финансовых проблем, которые влияют на «Барселону». Беллингем приехал, а Мбаппе пакует чемоданы. У «сливочных» дома была легкая задача – вернуть «корону», они с ней успешно правились при заметной помощи команды Мичела, которая вчера забила «Барселоне» четыре мяча.

Заслужил ли «Реал» чемпионство? Меньше, чем «Жирона», но клубы из разных весовых категорий. Лидеров каталонского клуба приглашают команды с большим бюджетом. Также «Жирона» будет отбиваться от обвинений в нарушении финансовых правил. Клубом владеют шейхи, Гвардиола попросил найти работу для любимого брата, Перес у истоков создания симпатичного проекта. Надеемся, каталонцам разрешат сыграть в Лиге чемпионов, они этого заслужили. А у «Реала» в среду ответный полуфинал с «Баварией», нет времени на вечеринки.