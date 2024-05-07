Каземиро может перейти в клуб Роналду

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вчера, 13:44

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Аль-Наср», за который выступает нападающий .

«Красные дьяволы» готовы продать бразильца.

Английский клуб хочет получить за футболиста 35 миллионов евро.