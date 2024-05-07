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Каземиро может перейти в клуб Роналду

вчера, 13:44

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может перейти в «Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду.

«Красные дьяволы» готовы продать бразильца.

Английский клуб хочет получить за футболиста 35 миллионов евро.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:48
Давно пора свалить и не мучать себя и МЮ.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:25
В Наср?.. Поздно.. Авейру в Майами "собрался".. А-ха-ха-ха.. 😀😂
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:24
Прекрасно. Чем меньше эксклюзивных в МЮ...тем лучше
112910415
112910415
вчера в 14:23
совсем замучили его в МЮ !
пора отпускать к шейхам и эмирам !
shur
shur ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 14:22
...в Реале удивительно играл, ушёл, всё, алис капут...! Отчего, почему,зачем....полный чемодан вопросов...! Игрок сильный дай Бог ему разобраться в своей очончательной карьере...!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:57
Пора... в МЮ игра не идёт...
Elliada_
Elliada_
вчера в 13:54
Жирдяй сдулся. Ему самое место в любительской лиге в компании таких же игроков.
Гость
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