Каземиро может перейти в клуб Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может перейти в «Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду.
«Красные дьяволы» готовы продать бразильца.
Английский клуб хочет получить за футболиста 35 миллионов евро.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может перейти в «Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду.
«Красные дьяволы» готовы продать бразильца.
Английский клуб хочет получить за футболиста 35 миллионов евро.
пора отпускать к шейхам и эмирам !
пора отпускать к шейхам и эмирам !