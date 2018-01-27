Калинич может пропустить матч против «Лацио»

Нападающий «Милана» Никола Калинич может не сыграть в предстоящем матче 22-го тура чемпионата Италии с римским «Лацио». Футболист пропустил сегодняшнюю тренировку команды из-за травмы. Насколько серьезно повреждение и сколько времени понадобится игроку на восстановление, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в предстоящем матче «Лацио», скорее всего, придется обойтись без нападающего Чиро Иммобиле.