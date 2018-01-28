Кришито досрочно завершил сбор в ОАЭ

Защитник «Зенита» Доменико Кришито досрочно завершил сбор и покинул расположение клуба, который на данный момент готовится к сезону в ОАЭ.
Итальянец получил небольшую травму в двусторонке. Сейчас он отправился на лечение.
Напомним, что Кришито пока не продлил контракт с «Зенитом», а его текущее соглашение рассчитано до лета.
Похоже скоро "прощальный ужин" с командой.
Поехал проходить предпродажную подготовку. Почистит пёрышки, отмоется от грязи и как новенький, в Дженоа.
Похоже скоро "прощальный ужин" с командой.
Поехал проходить предпродажную подготовку. Почистит пёрышки, отмоется от грязи и как новенький, в Дженоа.
Скорее Зенит понял,что уйдёт свободным агентом летом если не продать сейчас.
Продадут капитана за копейки.
Скорее Зенит понял,что уйдёт свободным агентом летом если не продать сейчас.
Продадут капитана за копейки.
а крыша молодец! - отжимает газпромчик на баболло!
а крыша молодец! - отжимает газпромчик на баболло!