Кришито досрочно завершил сбор в ОАЭ

Защитник «Зенита» Доменико Кришито досрочно завершил сбор и покинул расположение клуба, который на данный момент готовится к сезону в ОАЭ.

Итальянец получил небольшую травму в двусторонке. Сейчас он отправился на лечение.

Напомним, что Кришито пока не продлил контракт с «Зенитом», а его текущее соглашение рассчитано до лета.