Президент Ла Лиги хочет, чтобы Неймар вернулся в Испанию

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что испанский футбол многое потерял, когда Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ:
«Да, я бы хотел, чтобы Неймар вернулся в испанский футбол.
Необязательно переходить в ту же команду, просто в Испании должны играть лучшие, а Неймар — лучший».
По-прежнему не утихают слухи, что бразилец может перейти в «Реал».
И почему спрашивается лучшие должны играть с осасунами и лас пальмасами? Есть прекрасные осусены и в Германии и во Франции и даже в Италии:) Ничего не говорю про АПЛ, где таких команд вообще нет..
И почему спрашивается лучшие должны играть с осасунами и лас пальмасами? Есть прекрасные осусены и в Германии и во Франции и даже в Италии:) Ничего не говорю про АПЛ, где таких команд вообще нет..