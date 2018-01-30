Президент Ла Лиги хочет, чтобы Неймар вернулся в Испанию

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что испанский футбол многое потерял, когда Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ:

«Да, я бы хотел, чтобы Неймар вернулся в испанский футбол.

Необязательно переходить в ту же команду, просто в Испании должны играть лучшие, а Неймар — лучший».

По-прежнему не утихают слухи, что бразилец может перейти в «Реал».