Полузащитник «Атлетико» Баэна получил травму

вчера, 19:19
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче23.08.2025 в 20:30 Не начался

Полузащитник мадридского «Атлетико» Алекс Баэна получил травму на тренировке.

Футболисту диагностировали легкое повреждение мышцы. Баэне прописали сеансы физиотерапии и работу в спортзале. Алекс может пропустить матч второго тура чемпионата Испании против «Эльче».

В июле «Атлетико» приобрел полузащитника у «Вильярреала» за 45 миллионов евро.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:49
за Вильярреал крутой сезон провел.
что будет в Атлетико, другой разговор)) жаль что травму получил и проиграли первый матч...
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:48
Мало того, что проиграли в первом туре Эспаньолу, а тут ещё и Баэна на ровном месте получил травму. Кстати, а как Симеоне объяснил поражение Атлетико от заведомо более слабого соперника? Он вообще хоть что-то говорил? Или отмолчался? Пришло время тренера спросить за результат, точнее его отсутствие. Последние сезоны команда не играла, она мучилась, ей не понятны требования Симеоне, игроки не могут их реализовать. Время Диего ушло.. Почему хозяева не хотят этого понять? Атлетико нужен новый тренер, точка!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:41
Пожелаю Алексу скорейшего восстановления.
Гость
