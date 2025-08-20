Полузащитник «Атлетико» Баэна получил травму

Полузащитник мадридского «Атлетико» Алекс Баэна получил травму на тренировке.
Футболисту диагностировали легкое повреждение мышцы. Баэне прописали сеансы физиотерапии и работу в спортзале. Алекс может пропустить матч второго тура чемпионата Испании против «Эльче».
В июле «Атлетико» приобрел полузащитника у «Вильярреала» за 45 миллионов евро.
что будет в Атлетико, другой разговор)) жаль что травму получил и проиграли первый матч...
