«Балтика» на сборе уступила участнику 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня «Балтике» в турецком Белеке предстоял матч с участником 1/16 финала Лиги Европы, чемпионом Болгарии «Лудогорцем». Клуб ФНЛ уступил со счетом 1:3. В составе калининградцев забитым мячом отметился Антон Кобялко.
«Балтика»: Помазан, Тимошин, Логашов, Крючков, Каленкович, Магаль, А. Джалилов, Тишкин, Свежов, Касьян, Голышев.
Во втором тайме на замену выходили: Шевчук, Кобялко, Малеев, Почивалин, Дмитриев, Григорьев, И. Джалилов.
Напомним, что 19 февраля «Балтика» проведет контрольный матч с «Енисеем».