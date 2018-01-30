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«Балтика» на сборе уступила участнику 1/16 финала Лиги Европы

сегодня, 16:02

Сегодня «Балтике» в турецком Белеке предстоял матч с участником 1/16 финала Лиги Европы, чемпионом Болгарии «Лудогорцем». Клуб ФНЛ уступил со счетом 1:3. В составе калининградцев забитым мячом отметился Антон Кобялко.

«Балтика»: Помазан, Тимошин, Логашов, Крючков, Каленкович, Магаль, А. Джалилов, Тишкин, Свежов, Касьян, Голышев.

Во втором тайме на замену выходили: Шевчук, Кобялко, Малеев, Почивалин, Дмитриев, Григорьев, И. Джалилов.

Напомним, что 19 февраля «Балтика» проведет контрольный матч с «Енисеем».

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:11
Все равно достойный результат.
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