ФИФА начала расследование в отношении Камболова

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Германия. Третья лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Кубок Лиги
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 Идет второй тайм, 47’ Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет6.84.351.47
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 1:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласФонбет2.953.252.45
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет11.55.851.31
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет3.63.052.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 3:1 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 44’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.51.15
  • Главные новости
  • Все новости
23:14
«Челси» оформил трансфер игрока «Ромы»6
19:29
«Лужники» и «Крестовский» поборются за звание лучшей арены 2017 года137
19:07
«Спартак» отказался продавать Промеса в «Саутгемптон» за 25 млн фунтов154
18:59
В 2017 году клубы потратили на трансферы на треть больше денег, чем в 20166
18:19
Обамеянг прилетел в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»25
23:47
«Рома» хочет подписать защитника «Манчестер Юнайтед»0
23:44
Почеттино: «Мне нравится играть против Моуриньо»0
23:35
«Уотфорд» купил 20-летнего бельгийца1
23:23
«Вильярреал» объявил о трансфере 34-летнего Хави Фуэго1
23:23
ПСЖ намерен включить Гедеша в сделку по Облаку0
23:14
Дриусси сообщил, что станет отцом2
23:02
Аренда Батшуайи обойдется «Боруссии» Д в 1,5 млн евро1
23:01
«Севилья» ждет ответ от Брозовича0
22:55
«Милан» расторг контракт с опытным защитником2
22:54
«Ахмат» просматривает 21-летнего сенегальца0
22:48
«Эвертон» отдаст Классена в аренду «Наполи»0
22:43
«Боруссия» Д подтвердила трансфер Серхио Гомеса из «Барселоны»1
22:39
«Ювентус» готов продлить контракт с Буффоном, но последнее слово за игроком1
22:31
Трансфер Пасторе из ПСЖ в «Интер» может не состояться2
22:17
Это'О покидает «Антальяспор»3
22:06
«Аталанта» - «Ювентус»: Буффон возвращается в основу4
22:03
«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль»: стартовые составы2
21:49
«Суонси» - «Арсенал»: стартовые составы10
21:37
«Кордоба» усилилась пятикратным победителем Лиги Европы5
21:29
СМИ: Караваев перешел в «Витесс»10

ФИФА начала расследование в отношении Камболова

сегодня, 17:37

ФИФА начала расследование в отношении полузащитника «Рубина» и сборной России Руслана Камболова. Речь идет о допинг-пробе, взятой у футболиста 30 мая 2015 года после игры с «Уфой». Сам Камболов уже поставлен в известность о расследовании.

Сразу после получения документов от ФИФА игрок обратился к руководству клуба и врачам команды. Есть версия, что Камболов за несколько дней до игры с «Уфой» отравился суши, но, испугавшись невключения в состав, он отправился в больницу, а не стал обращаться к врачам команды. В больнице ему вкололи запрещенный дексаметазон.

В данный момент Камболов находится вместе с командой на сборе в Турции.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Рубин»: «В клуб не поступали официальные запросы от ФИФА по Камболову»
Сегодня, 18:17 17
РФС обратился в ФИФА с жалобой на президента Федерации футбола Норвегии
26 января 23
8 допинг-протоколов, не обнаруженных в РУСАДА, не имеют отношения к россиянам
16 января 4
ФИФА расспросит Родченкова о допинге в российском футболе
15 января 16
ФИФА планирует использовать систему VAR на ЧМ-2018
10 января 9
ФИФА запросила у РФС допинг-пробы 11 футболистов РФПЛ
06 января 153
Обсудить
Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 20:12
Важно знать мнение казанского.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:01
30 мая 2015 года да уже почти 3 года прошло, а они только сейчас разбираться стали!
Ну, да чемпионат мира в России близко!
Великолепный
Великолепный ответил Nikola45
сегодня в 19:40
Nikola45:
А я думаю что это Николая Казанского не видно? ))
Может стыдно за свое поведение?
Robbaggio
Robbaggio
сегодня в 19:14
А почему только спустя почти 3 года начали расследование, а не сразу?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:59
Это же не пять коней))))
Dominators
Dominators
сегодня в 18:32
Осторожно! Ядовитая рыба фугу . Вот после нее нужно отправляться в больницу . А версия игрока не канает . Другие кто ел то суши не отравились . Ну а Коля должен рассказать игрокам Рубина , что нужно мыть руки перед едой .
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 18:30
Скорее неприслушаются к его версии он же из России,а то что на Западе спортсмены легально принимают препараты якобы для лечения каких то там болезней...
denmig
denmig
сегодня в 18:27
Официантка по фамилии Родченкова дала ему! И Препарат тоже!
Apsny
Apsny
сегодня в 18:23
Сам виноват в таких случая обращаются куда положено, в итоге хотел как лучше, а получилось как всегда.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 18:08
ВЫВОД: НЕ ЕШЬТЕ СУШИ ПЕРЕД ИГРОЙ
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 18:06
Вероятно официантка и врач больницы его сдали)))))
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 18:04
Версия красивая, но не прокатит. Это почти тоже самое, что передача наркотика через поцелуй девушки.
Nikola45
Nikola45
сегодня в 17:52
А я думаю что это Николая Казанского не видно? ))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100