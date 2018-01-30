ФИФА начала расследование в отношении Камболова

ФИФА начала расследование в отношении полузащитника «Рубина» и сборной России Руслана Камболова. Речь идет о допинг-пробе, взятой у футболиста 30 мая 2015 года после игры с «Уфой». Сам Камболов уже поставлен в известность о расследовании.

Сразу после получения документов от ФИФА игрок обратился к руководству клуба и врачам команды. Есть версия, что Камболов за несколько дней до игры с «Уфой» отравился суши, но, испугавшись невключения в состав, он отправился в больницу, а не стал обращаться к врачам команды. В больнице ему вкололи запрещенный дексаметазон.

В данный момент Камболов находится вместе с командой на сборе в Турции.