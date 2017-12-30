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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 81’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 83’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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Путин поздравил главу ФИФА с наступающим Новым годом

сегодня, 13:10

Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом главу ФИФА Джанни Инфантино, а также выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества для успешного проведения чемпионата мира 2018. 

«Глава российского государства также направил поздравление президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором поблагодарил его за содействие в успешном проведении в России Кубка конфедераций ФИФА в 2017 году и выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества в целях подготовки и проведения в следующем году крупнейшего праздника спорта - чемпионата мира по футболу», - передает слова пресс-службы Кремля источник.

Ранее Владимир Путин заявил, что все стадионы ЧМ-2018 будут готовы в срок. 

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 18:08
Позже инфантилье поблагодарил путина за безмерно отваленное баболло на его оффшорный счет на каймановых островах!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 15:32
Значит Инфантино перепадет из общака
Суеверный
Суеверный
сегодня в 14:38
Я тоже "затарился", а вот до поздравления Инфантино не додумался. Может завтра? Но вряд ли времени хватит. Очень "плотный рабочий график" и сразу как проснусь.
Bulat Pirgalin
Bulat Pirgalin
сегодня в 14:16
Теперь он не отмоется.
cska.78
cska.78
сегодня в 13:40
Царя тут еще не хватало!
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