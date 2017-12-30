Путин поздравил главу ФИФА с наступающим Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом главу ФИФА Джанни Инфантино, а также выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества для успешного проведения чемпионата мира 2018.



«Глава российского государства также направил поздравление президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором поблагодарил его за содействие в успешном проведении в России Кубка конфедераций ФИФА в 2017 году и выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества в целях подготовки и проведения в следующем году крупнейшего праздника спорта - чемпионата мира по футболу», - передает слова пресс-службы Кремля источник.



Ранее Владимир Путин заявил, что все стадионы ЧМ-2018 будут готовы в срок.