Каррера не отпустил Бакаева в «Анжи» и «Яблонец»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, сообщил, что по его клиенту было несколько предложений об аренде, однако вето на трансфер наложил рулевой «красно-белых» Массимо Каррера.

«„Анжи“ и чешский клуб „Яблонец“ хотели взять Бакаева в аренду. Каррера сказал, что он его не отпустит, Бакаев нужен команде, основному составу. Хотя парень с амбициями, он хочет играть как можно больше».

Бакаев является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне 21-летний футболист провел пять матчей за первую команду «красно-белых» в высшем дивизионе.