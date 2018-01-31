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Каррера не отпустил Бакаева в «Анжи» и «Яблонец»

вчера, 15:12

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, сообщил, что по его клиенту было несколько предложений об аренде, однако вето на трансфер наложил рулевой «красно-белых» Массимо Каррера.

«„Анжи“ и чешский клуб „Яблонец“ хотели взять Бакаева в аренду. Каррера сказал, что он его не отпустит, Бакаев нужен команде, основному составу. Хотя парень с амбициями, он хочет играть как можно больше».

Бакаев является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне 21-летний футболист провел пять матчей за первую команду «красно-белых» в высшем дивизионе.

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
вчера в 21:03
пусть маринуют....Анжи тоже не отпустит в Спартак своего Бакаева сколько бы не просили
viv
viv
вчера в 18:51
физруку уже никто не поможет.
Gunther
Gunther
вчера в 17:20
Все моменты когда он выходил на поле, смотрелся не плохо. Думаю не было смысла его отпускать, он может расти и тут.
kust07
kust07
вчера в 16:28
Бакаеву не позавидуешь
ДСА
ДСА
вчера в 16:00
Должен кто-то и в запасе быть
denmig
denmig
вчера в 15:49
да и правильно! - нечего разбазаривать игроков! это вам не зенит - скамейкой торговать!
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
вчера в 15:44
Значит Ханни сорвался ((
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 15:30
ЗНАЧИТ ЛЕТОМ ОБМЕНЯЕТ ЕГО НА АФРИКАНЦА !
Faustello
Faustello
вчера в 15:23
а тем временем Игорь озвучил что у ЦСКА сложная и стремная ситуация
Как говорится - да придёт спаситель )))
drug01
drug01
вчера в 15:20
Значит пусть ставит в состав на игры
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