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Агент Караваева: «Переговоры между „Спартой“ и „Витессом“ были непростыми»

вчера, 15:43

Агент новоиспеченного защитника «Витесса» Вячеслава Караваева прокомментировал решение игрока перейти в голландский чемпионат. Напомним, что интерес к 22-летнему футболисту проявлял московский «Спартак». 

«Переговоры между „Спартой“ и „Витессом“ были непростыми. Но голландцы проявили очень большую заинтересованность в Славе. В течение года они несколько раз прилетали к нему в Чехию. Диалог по его переходу шёл еще год назад. Но тогда „Спарта“ категорически отказалась его продавать. Сейчас получилось договориться. „Витесс“ предложил полноценный трансфер, Слава заключил с ними контракт на 3.5 года»​.

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Все комментарии
denmig
denmig
вчера в 16:56
каравай-каравай кого хочешь выбирай! в итоге выбрал утюг !
mat73
mat73
вчера в 16:53
Молодец, чё! Не потерялся в Европе!
cska1234
cska1234
вчера в 16:10
Вполне себе повышение, из лидера чехии в середняк голландии. Может и в топ-чемпионатах заметят, если повезет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:54
Удачи Славе в стране тюльпанов !!! Жаль в сборную не попадает, на его позиции все занято.
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