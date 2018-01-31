Агент Караваева: «Переговоры между „Спартой“ и „Витессом“ были непростыми»

Агент новоиспеченного защитника «Витесса» Вячеслава Караваева прокомментировал решение игрока перейти в голландский чемпионат. Напомним, что интерес к 22-летнему футболисту проявлял московский «Спартак».

«Переговоры между „Спартой“ и „Витессом“ были непростыми. Но голландцы проявили очень большую заинтересованность в Славе. В течение года они несколько раз прилетали к нему в Чехию. Диалог по его переходу шёл еще год назад. Но тогда „Спарта“ категорически отказалась его продавать. Сейчас получилось договориться. „Витесс“ предложил полноценный трансфер, Слава заключил с ними контракт на 3.5 года»​.