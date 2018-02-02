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Кейлор Навас не хочет переходить в «Ливерпуль»

вчера, 20:34

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас отказывается переходить в «Ливерпуль».

«Красные» готовы подписать 31-летнего вратаря следующим летом, однако сам игрок не заинтересован в таком переходе. Более того, Навас сообщил руководству «Королевского клуба», что он не намерен покидать команду даже если те подпишут летом вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа или голкипера лондонского «Челси» Тибо Куртуа.

Напомним, что Навас по итогам 2017 года был назван лучшим футболистом КОНКАКАФ.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 22:56
Все деньги за Облака
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
вчера в 22:53
Нужен ли он
Zidane.5
Zidane.5
вчера в 22:05
Де Хеа нужно брать!! Ради такого вратаря и 70 млн не жалко!!!
Kurtd
Kurtd
вчера в 21:37
Лол
Навас = Миньоле
Если кого и брать летом, то Алиссона или Облака, но никак не этого
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 21:00
Брехня. Навас хочет в Ньюкасл - чемпик!
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