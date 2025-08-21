«Штурм» выпустил форму к ЛЧ с надписями, сделанными штрифтом Брайля

1755780735

вчера, 15:52

«Штурм» представил новую форму для Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Основные цвета классические — чёрный и белый. Однако особенностью формы является то, что она разработана в сотрудничестве с ассоциацией слепых и слабовидящих Штирии и использует новые, уникальные технологии отделки.

Футболка посвящена 200-летию шрифта Брайля – надписи, сделанные с его помощью, упрощают жизнь миллионов людей по всему миру.

На чёрной футболке размещён слоган: «Чёрные в Европе, шалалалала!», а белая содержит фразу: «„Штурм“ — клуб для всех». Кроме того, логотип на чёрной футболке был заменён флагом, который широко использовался в конце 1960-х — начале 1970-х годов.

Цель кампании — привлечь больше внимания к людям с нарушениями зрения, содействовать инклюзивности, повысить осведомлённость о доступности и сделать ассоциацию слепых и слабовидящих Штирии более заметной. В рамках этих усилий в этом сезоне состоится ещё один домашний матч Бундеслиги, полностью посвящённый организации.