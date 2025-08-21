 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаЛига чемпионов 2025/2026

«Штурм» выпустил форму к ЛЧ с надписями, сделанными штрифтом Брайля

вчера, 15:52

«Штурм» представил новую форму для Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Основные цвета классические — чёрный и белый. Однако особенностью формы является то, что она разработана в сотрудничестве с ассоциацией слепых и слабовидящих Штирии и использует новые, уникальные технологии отделки.

Футболка посвящена 200-летию шрифта Брайля – надписи, сделанные с его помощью, упрощают жизнь миллионов людей по всему миру.

На чёрной футболке размещён слоган: «Чёрные в Европе, шалалалала!», а белая содержит фразу: «„Штурм“ — клуб для всех». Кроме того, логотип на чёрной футболке был заменён флагом, который широко использовался в конце 1960-х — начале 1970-х годов.

Цель кампании — привлечь больше внимания к людям с нарушениями зрения, содействовать инклюзивности, повысить осведомлённость о доступности и сделать ассоциацию слепых и слабовидящих Штирии более заметной. В рамках этих усилий в этом сезоне состоится ещё один домашний матч Бундеслиги, полностью посвящённый организации.

«Штурм» выпустил форму к ЛЧ с надписями, сделанными штрифтом Брайля «Штурм» выпустил форму к ЛЧ с надписями, сделанными штрифтом Брайля «Штурм» выпустил форму к ЛЧ с надписями, сделанными штрифтом Брайля

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Ювентус» объявил о сотрудничестве с известным брендом одежды
Вчера, 13:24
Официально«Челси» представил третий комплект формы на новый сезон
Вчера, 10:59 Фото
Официально«Спортинг» представил третью форму на сезон 2025/26
20 августа Фото
Президент CBF решил прекратить производство красной формы сборной Бразилии
20 августа
Официально«Барселона» представила 3-й комплект формы на сезон-2025/26
19 августа Фото
Перед матчем «Челси» в АПЛ в продаже заметили атрибутику с лицом Трампа
17 августа
 
Все комментарии
Real Oviedo
Real Oviedo ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:51
Похоже что в Штурме оптимисты и верят в камбек)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:11
Какое еще ЛЧ им, если вчера они 0:5 влетели)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:00
Молодцы какие,надо же придумать !!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 