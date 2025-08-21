 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

Маскерано давал с трибун инструкции по телефону помощнику после удаления

вчера, 15:16

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано получил красную карточку в перерыве матча 1/4 финала плей-офф Кубка Лиг с мексиканским клубом «Тигрес» (2:1).

При этом аргентинец продолжил руководить командой. Он был замечен на трибунах в нескольких метрах от скамейки запасных, активно давая инструкции своему помощнику Лукасу Родригесу Пагано, который передавал их остальным.

После игры помощник аргентинского специалиста Хавьер Моралес, проводивший послематчевую пресс-конференцию, прокомментировал:

Было непонятно, что произошло. Судья добавил шесть минут, мы пожаловались на время, и, кажется, судья просто показал красную карточку, но больше информации мы не получили.

Мы этого не ожидали. Мы вышли на второй тайм, и Хавьеру сообщили об удалении. Честно говоря, мы не ожидали красной карточки.

Маскерано давал с трибун инструкции по телефону помощнику после удаления Маскерано давал с трибун инструкции по телефону помощнику после удаления Маскерано давал с трибун инструкции по телефону помощнику после удаления

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиФутболист «Леганеса» намерен уйти в декретный отпуск
20 августа
Андрей Шевченко просил Забарного быть осторожным в контактах с Сафоновым
19 августа
Стало известно, о чём Сафонов пообщался с Забарным
19 августа
Игрок «Кристал Пэлас» оставил в замешательстве тренера после матча АПЛ
19 августа
Томас Мюллер выпустил красочную книгу с главными моментами своей карьеры
17 августа
Месси забил победный гол за «Интер Майами» в первом матче после травмы
17 августа Видео
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:00
Да ещё и с связь судя по все была поганой, Маскерано приходилось кричать и жестикулировать - помощник Пагано не сразу всё улавливал...)
Futurista
Futurista
вчера в 16:58
Маскерано надо было маскироваться лучше)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 