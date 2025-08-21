Маскерано давал с трибун инструкции по телефону помощнику после удаления

Главный тренер «Интер Майами» получил красную карточку в перерыве матча 1/4 финала плей-офф Кубка Лиг с мексиканским клубом «Тигрес» (2:1).

При этом аргентинец продолжил руководить командой. Он был замечен на трибунах в нескольких метрах от скамейки запасных, активно давая инструкции своему помощнику Лукасу Родригесу Пагано, который передавал их остальным.

После игры помощник аргентинского специалиста Хавьер Моралес, проводивший послематчевую пресс-конференцию, прокомментировал:

Было непонятно, что произошло. Судья добавил шесть минут, мы пожаловались на время, и, кажется, судья просто показал красную карточку, но больше информации мы не получили.

Мы этого не ожидали. Мы вышли на второй тайм, и Хавьеру сообщили об удалении. Честно говоря, мы не ожидали красной карточки.