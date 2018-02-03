Сэведж считает, что «Лестер» совершил огромную ошибку, не отпустив Мареза в «Ман Сити»

Экс-игрок «Лестера» Робби Сэведж осудил руководство «лис», которое не отпустило хавбека Рияда Мареза в «Манчестер Сити» на флажке зимнего трансферного окна. После этого 26-летний алжирец начал бойкотировать тренировки клуба.

«Что выиграет „Лестер“, удерживая в клубе недовольного игрока? Думаю, ничего. Я уважаю „Лестер“, который опирается на контракт Мареза, но Рияд их перерос. Он видит, что другие звездные игроки покинули родное гнездо и зарабатывают большие деньги, так почему „Лестер“ держит Мареза?

Переход в „Ман Сити“ практически гарантировал бы трофеи, возможно, Марез даже смог бы выиграть Лигу чемпионов, он получил бы шанс сыграть под руководством Гвардиолы - возможно, лучшего тренера мира.

Рияда покупали за 460 тысяч фунтов, сейчас его стоимость увеличилась более чем в 100 раз. После всего, что он сделал для клуба, стоять на пути его амбиций просто неприлично».