Нагатомо: «Посоветовался со Снейдером перед переходом в „Галатасарай“»

Защитник «Интера» Юто Нагатомо проведет в Турции остаток сезона. Японец признался, что перед переходом в «Галатасарай» он просил совета у двух бывших игроков «желто-красных»:

«Я советовался с Уэсли Снейдером и Фелипе Мело. Они сказали, что это отличный выбор и я перехожу в идеальный клуб.

С первого же дня я ощутил прекрасную атмосферу на стадионе. Тренер и одноклубники делают все возможное, чтобы мне помочь. Пока с командой я провел только две тренировки. Это непросто, я в новом чемпионате и новой команде. Думаю, мне понадобится еще немного времени».